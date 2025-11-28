Atalanta
Gasperini tra Roma-Napoli e la gaffe della tv argentina, il video è virale: “Ma che ci fa lì?”

Foto dell'autore

Il tecnico giallorosso non parlerà alla vigilia del big match contro la squadra di Conte

Come Conte, anche Gian Piero Gasperini non parlerà domani alla vigilia del big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Il tecnico giallorosso è squalificato, ma a onor del vero è già accaduto che non parlasse in conferenza dopo una partita di Europa League.

Non solo per le vittorie della sua Roma, il nome o meglio il volto di Gasperini ha ‘conquistato’ suo malgrado anche l’Argentina.

Gasperini e il volto del tecnico della Roma nel video di Telefe
Gasperini tra Roma-Napoli e la gaffe della tv argentina, il video è virale: “Ma che ci fa lì?” (AnsaFoto/Screen Telefe Tik Tok) – Calciomercato.it

Nelle scorse ore, una tv del Paese sudamericano si è resa protagonista di una gaffe clamorosa.In un servizio che raccontava la storia dell’uomo di Mantova travestitosi come sua madre, morta nel 2022, per poter continuare a riscuotere la sua pensione, ‘Telefe Noticias’ ha mostrato alcuni meme che circolano sui social.

Tra questi, ce ne sono alcuni che sostituiscono il volto del truffatore di pensione con quello di qualche personaggio famoso. Circolavano e circolano tutt’ora, pur non essendoci alcuna somiglianza, anche quelli con la faccia di Gasperini.

Ebbene, la tv argentina ha preso proprio quello non accorgendosi dell’errore. Il volto dell’allenatore della Roma compare più volte nel servizio, e così la gaffe di ‘Telefe’ non è passata inosservata: “Ma che ci fa Gasp lì?”, recita uno dei tantissimi commenti. Ormai il video è virale da diverse ore.

