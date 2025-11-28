DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 28 novembre: Dzeko si sfoga con i tifosi LIVE

Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 28 novembre: Dzeko si sfoga con i tifosi

Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai postgara di Europa  League alle ultimissime di mercato e di Serie A

Bilancio tutto sommato positivo anche nel giovedì europeo delle italiane, visto che Roma e Bologna hanno vinto le proprie partite in maniera netta o comunque meritata in casa contro Midtjylland e Salisburgo. A cadere è stata invece la Fiorentina in Conference, in casa contro l’AEK.

Gian Piero Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it

Ma è già tempo di rituffarsi in campionato, in un turno che prevede almeno due big match: sabato sera c’è Milan-Lazio mentre domenica lo scontro diretto tra Roma e Napoli. Stasera invece si parte con Como-Sassuolo.

Fiorentina, Dzeko si sfoga: "Facciamo ca.are. Tifosi? Così non è possibile"

Edin Dzeko si è sfogato a Sky Sport dopo la sconfitta con l’AEK: “Possiamo dire che facciamo ca..re? Sì è vero ma non è possibile che dopo ogni episodio contrario i tifosi ci fischino. Io magari domani non ci sarò, ma tanti di questi ragazzi sì. Non giochiamo bene lo so, però durante la partita così non va. Non mi aspettavo questa partita così, persa alla fine, perché comunque ci siamo allenati molto bene, i ragazzi stavano bene e l’allenatore ci aveva allenato bene tatticamente. Stiamo facendo male, magari non ci meritiamo questa maglia ma invece di essere fischiati, chiediamo di essere aiutati. Durante la partita meritavamo maggior sostegno. Lo stadio è strano, siamo in difficoltà ma abbiamo bisogno di maggior aiuto. Se leggo paura negli occhi dei miei compagni? Ho vissuto di tutto in 20 anni di carriera ma soprattutto i ragazzi giovani hanno bisogno di maggior sostegno anche dalla tribuna, pure quando si sbaglia un passaggio. Non riusciamo a fare due-tre passaggi di fila. Ognuno di noi si faccia delle domande, io per primo devo dare di più”.

