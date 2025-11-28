Alla Juventus dopo 4 anni: tripletta da urlo, Tolisso a gennaio è possibile

Il talento francese è tornato nel radar bianconero: Comolli può provarci a inizio 2026, sarebbe un grande colpo per la Juventus

Il nome di Corentin Tolisso, da qualche ora a questa parte, è sulla bocca di tutti. Una prestazione maiuscola con la maglia dell’Olympique Lione condita dalla prima tripletta in carriera per il nativo di Tarare.

Il centrocampista 31enne ha asfaltato il Maccabi Tel Aviv consegnando di fatto, ai suoi, tre punti fondamentali per mantenere la testa del gruppone di Europa League. Oggi, però, si torna a parlare di quanto un talento come Tolisso farebbe comodo a diverse squadre.

La stampa europea lo sta esaltando, un calciatore rinato a Lione che potrebbe effettivamente tornare utile a molti. La Juventus? Una parentesi solo sfiorata in più occasioni. L’ultima, nell’estate 2021. La fiamma, oggi, può però riaccendersi.

Juve-Tolisso, le cifre per il colpo a gennaio

Ed il motivo è presto detto, i bianconeri sono alla ricerca di un profilo di grande esperienza, Tolisso piace per la sua capacità di alternare un’ottima fase offensiva ad un eccellente apporto in difesa. Per Spalletti, sarebbe semplicemente perfetto.

E poi c’è un contratto che scadrà il 30 giugno 2027: ad un anno e mezzo di distanza, una proposta da Torino potrebbe far titubare tanto il Lione quanto soprattutto Tolisso, che quattro anni fa (all’epoca vestiva la maglia del Bayern Monaco) fu a meno di un passo dal vestirsi di bianconero. Contatti costanti, un contratto virtualmente già pronto. Poi tutto sfumò.

7 gol in 16 presenze tra Ligue 1 e Europa League, numeri impressionanti quest’anno. ‘Triple King’, titola l’Equìpe mentre anche la stampa israeliana non ha potuto fare altrimenti che riconoscere la prestazione schiacciante col Maccabi. Il sogno di una convocazione per il prossimo Mondiale ma, nel frattempo, Tolisso può tornare nel mirino della Juventus.

La coperta a centrocampo resta corte e i bianconeri farebbero carte false per affiancarlo a Locatelli e Thuram. 13-15 milioni di euro potrebbero bastare per il classe ’94: staremo a vedere.