Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Alla Juventus dopo 4 anni: tripletta da urlo, Tolisso a gennaio è possibile

Foto dell'autore

Il talento francese è tornato nel radar bianconero: Comolli può provarci a inizio 2026, sarebbe un grande colpo per la Juventus

Il nome di Corentin Tolisso, da qualche ora a questa parte, è sulla bocca di tutti. Una prestazione maiuscola con la maglia dell’Olympique Lione condita dalla prima tripletta in carriera per il nativo di Tarare.

Corentin Tolisso esulta dopo la tripletta al Maccabi Tel Aviv
Alla Juventus dopo 4 anni: tripletta da urlo, Tolisso a gennaio è possibile (Ansafoto) – Calciomercato.it

Il centrocampista 31enne ha asfaltato il Maccabi Tel Aviv consegnando di fatto, ai suoi, tre punti fondamentali per mantenere la testa del gruppone di Europa League. Oggi, però, si torna a parlare di quanto un talento come Tolisso farebbe comodo a diverse squadre.

La stampa europea lo sta esaltando, un calciatore rinato a Lione che potrebbe effettivamente tornare utile a molti. La Juventus? Una parentesi solo sfiorata in più occasioni. L’ultima, nell’estate 2021. La fiamma, oggi, può però riaccendersi.

Juve-Tolisso, le cifre per il colpo a gennaio

Ed il motivo è presto detto, i bianconeri sono alla ricerca di un profilo di grande esperienza, Tolisso piace per la sua capacità di alternare un’ottima fase offensiva ad un eccellente apporto in difesa. Per Spalletti, sarebbe semplicemente perfetto.

Corentin Tolisso, centrocampista dell'Olympique Lione
Juve-Tolisso, le cifre per il colpo a gennaio (Ansafoto) – Calciomercato.it

E poi c’è un contratto che scadrà il 30 giugno 2027: ad un anno e mezzo di distanza, una proposta da Torino potrebbe far titubare tanto il Lione quanto soprattutto Tolisso, che quattro anni fa (all’epoca vestiva la maglia del Bayern Monaco) fu a meno di un passo dal vestirsi di bianconero. Contatti costanti, un contratto virtualmente già pronto. Poi tutto sfumò.

7 gol in 16 presenze tra Ligue 1 e Europa League, numeri impressionanti quest’anno. ‘Triple King’, titola l’Equìpe mentre anche la stampa israeliana non ha potuto fare altrimenti che riconoscere la prestazione schiacciante col Maccabi. Il sogno di una convocazione per il prossimo Mondiale ma, nel frattempo, Tolisso può tornare nel mirino della Juventus.

La coperta a centrocampo resta corte e i bianconeri farebbero carte false per affiancarlo a Locatelli e Thuram. 13-15 milioni di euro potrebbero bastare per il classe ’94: staremo a vedere.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie