Non solo centrocampo: tre nomi per la difesa a gennaio, Cresswell l’uomo di Comolli

Nonostante la vittoria contro il Bodo/Glimt in Champions League, in casa bianconera c’è necessità di intervenire a gennaio

La Juventus è tornata dalla Norvegia con tre punti in tasca, una delle poche cose positive della serata. Dopo un primo tempo inguardabile, Yildiz ha trascinato i compagni e Openda e David sono tornati al gol, finalmente.

Ma i problemi restano e il lavoro che dovrà fare l’allenatore Luciano Spalletti è davvero tanto. L’attacco deve tornare a segnare con tutti i suoi uomini, mentre il centrocampo resta il vero punto debole di questa squadra.

Contestualmente, in sofferenza c’è anche la difesa, esposta agli attacchi degli avversari dal mancato filtro della linea mediana. In pratica, un cane che si morde la coda.

Per questo motivo, nell’imminente sessione invernale del calciomercato ci si aspetta che l’amministratore delegato Damien Comolli colga al volo le occasioni per rinforzare la rosa.

Tre nomi per la difesa della Juve a gennaio: Comolli punta il Tolosa

Per la difesa, sono i tre nomi attenzionati dagli uomini mercato bianconeri: il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Kim che con Spalletti vinse il campionato col Napoli e al Bayern Monaco, adesso, non trova spazio.

L’altro calciatore seguito è Tarik Muharemovic, passato per le giovanili della Juve e adesso protagonista col Sassuolo. Il club torinese, al momento della cessione, si è assicurato il 50% sulla futura rivendita, cosa che potrebbe facilitare la trattativa.

Infine, l’uomo di Comolli: Charlie Cresswell, 23enne difensore centrale del Tolosa, baluardo della squadra che milita in Ligue 1 e della quale il dirigente era presidente fino alla scorsa stagione. Valutazione che si aggira sui 15 milioni di euro e ingaggio in linea con i nuovi dettami.

Vedremo se uno di questi arriverà a Torino tra poche settimane, Spalletti resta in attesa di rinforzi.