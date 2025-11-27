Rivoluzione Inter: i tifosi hanno scelto Lautaro

Lautaro in discussione dopo Milan e Atletico Madrid: il verdetto dei tifosi sul capitano dell’Inter

La sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid, la seconda consecutiva dopo il Derby, ha aperto la mini ‘crisi’ dell’Inter di Chivu e soprattutto quella del capitano. Lautaro Martinez, infatti, non ha inciso ed è apparso piuttosto in ombra in entrambi i big match.

L’argentino è stato sostituito anche nella ripresa del match di Champions League ed è sembrato piuttosto contrariato. Il ‘caso’, però, più che per il cambio riguarda le sue ultime prestazioni. Lautaro continua a faticare soprattutto negli scontri diretti ed è l’emblema delle difficoltà dei nerazzurri: la squadra di Chivu macina gioco ed occasioni contro tutti, ma non riesce a fare punti.

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale big Chivu dovrebbe spedire in panchina nella prossima gara di domenica sul campo del Pisa.

Inter, il verdetto dei tifosi: Lautaro in panchina a Pisa

Il sondaggio è ‘stravinto’ da capitan Lautaro. Per il 56% dei votanti, infatti, il centravanti argentino dovrebbe essere escluso a Pisa.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥Crisi #Inter: quale big #Chivu dovrebbe spedire in panchina nella gara di domenica col Pisa❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 27, 2025

Seguono Calhanoglu con il 28% ed infine Sommer e Barella. Entrambi i big nerazzurri hanno raccolto soltanto l’8% delle preferenze. Per i tifosi, dunque, non ci sono dubbi: Lautaro va panchinato a Pisa.