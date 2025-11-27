PAGELLE E TABELLINO ROMA-MIDTJYLLAND 2-1: El Aynaoui si sblocca, Franculino delude

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 5a giornata della League Phase dell’Europa League 2025/26

Roma

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 6

Ghilardi 6,5

Celik 6. Dal 78′ Tsimikas sv

Koné 6. Dal 25′ Cristante 6,5

El Aynaoui 7

Wesley 5,5

Soulè 6,5. Dal 60′ Ferguson 6

Pellegini 6,5. Dal 60′ El Shaarawy 6,5

Dybala 5,5. Dal 78′ Bailey 6

Allenatore: Gasperini 6,5

La Roma porta a casa una vittoria comunque meritata, anche se nel secondo tempo dopo i cambi ha perso completamente l’inerzia della partita soffrendo le iniziative avversarie. Che per la verità hanno dato quasi mai pensiero a Svilar, che non ha corso pericoli particolari. Ma troppi davvero i palloni persi che hanno difatti fatto infuriare Gasperini. Bello e fondamentale il gol di El Aynaoui, accompagnato da una buona prestazione. Bene anche Ghilardi alla prima da titolare, così come Soué che ha avuto diversi buoni spunti. Dybala cala parecchio alla distanza ma era prevedibile. Wesley e Celik anche loro nella ripresa sbagliano decisamente troppo e il brasiliano si fa saltare nel finale sul gol danese. Buono l’ingresso in campo di Bailey.

Midtjylland

Olafsson 6

Erlic 5,5

Bech Sorensen 5

Diao 5

Mbabu 6

Billing 5,5

Castillo 5. Dal 60′ Andreasen 6

Bak 6. Dal 67′ Paulinho 6,5

Gogorza 5. Dal 46′ Osorio 6

Bravo 5. Dal 46′ Brumado 6

Franculino. Dal 75′ Simsir

Allenatore: Tullberg 5,5

Arbitro: Dabanovic (Montenegro) 5,5

C’erano due giocatori in particolare nel mirino del Midtjylland e hanno deluso entrambi. Sia Castillo che Franculino vivono una serata negativa, col centrocampista che esce pure in lacrime dal campo. Il guineense in maglia 7 invece parte bene ma poi si perde un po’, a volte anche lezioso ma soprattutto inconcludente negli ultimi metri, lontanissimo parente del goleador da 19 gol totali in stagione.

Il tabellino di Roma-Midtjylland 2-1

Marcatori: 7′ El Aynaoui (R), 83′ El Shaarawy (R)

Ammoniti: Cristante (R) , Osorio (M), Erlic (M), Sorensen (M), Mancini (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik (78′ Tsimikas), Koné (25′ Cristante), El Aynaoui, Wesley; Soulè (60′ Ferguson); Pellegini (60′ El Shaarawy), Dybala (78′ Bailey).

A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Rensch, Hermoso,Tsimikas, Cristante, Pisilli, El Shaarawy, Bailey, Ferguson

Allenatore: Gasperini.

MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Erlic, Bech Sorensen, Diao; Mbabu, Billing, Castillo (60′ Andreasen), Bak (67′ Paulinho); Gogorza (46′ Osorio), Bravo (46′ Brumado); Franculino (75′ Simsir).

A disposizione: Ugboh, Lossl, Lee, Paulinho, Biskov, Dani Silva, Cho, Osorio, Etim.

Allenatore: Tullberg.

Arbitro: Dabanovic (Montenegro). Assistenti: Jovanovic e Todorovic. IV uomo: Boskovic. Var: Tiago Martins. Avar: Soren Storks.