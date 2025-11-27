Midtjylland, Tullberg: “La Roma ci ha rispettato. E sì, possono vincere questa coppa”

Le parole del tecnico dei danesi dopo la sconfitta dell’Olimpico, che dimezza il vantaggio proprio sui giallorossi

Il Midtjylland esce dall’Olimpico senza punti e con un po’ di amaro in bocca per il gol preso a freddo e il raddoppio subito nel momento di forcing. Poi la riapre subito nel finale, ma non basta.

Il tecnico dei danesi Tullberg ha commentato la partita in conferenza stampa:

C’è stato un momento di tensione tra lei e Dybala? Cosa è successo? “Non ho commenti su questa cosa”.

Pensa di aver affrontato la squadra più forte o la favorita dell’Europa League? “Vista la formazione con cui si è presentata stasera la Roma e anche in vista del Napoli, questo mi fa vedere che hanno un grande rispetto per noi come squadra. Giocano molto bene e possono essere i possibili vincitori dell’Europa League”.

Avete ‘rischiato’ di pareggiare nel finale, la Roma era stanca? “Siamo stati coraggiosi soprattutto nel secondo tempo, abbiamo pressato di più, peccato per il 2-0 perché ci credevamo. Abbiamo spinto e poi è arrivato il gol”.

Cosa le ha datto capire quanto fosse forte la Roma? “La Roma ogni settimana gioca sempre meglio, stasera speravamo non mettessero alcuni giocatori, ma il fatto che abbiano giocato ci fa capire che ci temevano come avversari. È stata una partita aperta. La Roma quando ha la palla riesce a passarla più facilmente in avanti, noi abbiamo più difficoltà”.

Quanto e come ha cambiato la vostra partita il gol preso a inizio partita? “Il primo gol è arrivato dal nulla, non ce lo aspettavamo. Ma dal 25′ abbiamo giocato meglio, abbiamo fatto una prestazione di livello maggiore”.