Gasperini bacchetta la Roma: “Troppi errori, col Napoli serve altro”. E su Koné lascia tutto aperto

Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa sulla prestazione della sua squadra e le condizioni del centrocampista francese

La Roma batte la prima della classe in Europa League e accorcia proprio sul Midtjylland, che da -6 passa a -3, e continua la rimonta verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Un primo tempo ottimo, un secondo invece più di sofferenza ma i danesi in realtà non impensieriscono mai davvero.

Nel postpartita le parole di un Gasperini decisamente non soddisfatto: “Partita a sprazzi, potevamo fare una partita più di crescita a livello tecnico, ma abbiamo concesso molto gioco a un avversario di qualità, ma c’erano tutti gli elementi per fare una partita di maggiore spessore a livello di qualità. Dovremo recuperare le energie per domenica per fare un altro tipo di partita”.

Come sta Koné? “Dobbiamo aspettare domani, ha preso una contusione alla caviglia che gli ha creato un po’ di distorsione, non sembra particolarmente irrecuperabile ma dobbiamo vedere domani”.

Da centravanti ha provato un po’ tutti, El Shaarawy può giocarci? “Nella Primavera lo ricordo, al Genoa. Può giocarci, perché no, ma non ci ho ancora pensato, chi lo sa…”

Un commento su Ghilardi e Wesley, che ha fatto tanti errori tecnici. “Sì, troppi, peccato perché ha sempre un gran motore, ma se le prestazioni vengono colpite da tanti errori tecnici scadono un po’. Prestazione che non era neanche male la sua, ma sulle fasce anche con Celik abbiamo avuto difficoltà. Ci è mancato l’aspetto tecnico, dei passaggi sbagliati. Dispiace perché negli ultimi allenamenti avevo visto una crescita, stasera si è un po’ frenata. Può succedere, ma per domenica dobbiamo recuperare al meglio. Ghilardi bene, era motivato, molto concentrato, ha fatto un’ottima gara soprattutto a livello difensivo. Ha perso qualche palla in impostazione, come tutti, potevamo fare meglio sotto quell’aspetto”.

Inconsciamente si pensava un po’ al Napoli forse. “La partita col Napoli è molto attesa, giusto che sia così, una partita di cartello e con noi in testa. Ma il modo migliore per preparare le partite è giocare bene, acquisisci fiducia e consapevolezza. Oggi abbiamo sbloccato presto il risultato, abbiamo fatto buone giocate, ma in modo troppo facile subiamo poi gol, anche a Cremona. Le partite è bello giocarle fino alla fine, e no non vedere l’ora di andare sotto la doccia”.

Il Napoli ha adottato diverse soluzioni per sopperire alle assenze: cosa la preoccupa di più? “Sotto l’aspetto tattico le due squadre si conoscono molto bene, entrambe hanno soluzioni diverse da adottare. La forza del Napoli è la forza della squadra, avere più soluzioni, ha una rosa importante con soluzioni importanti, è una delle migliori del campionato e sappiamo che avremo bisogno di fare una partita al meglio delle nostre possibilià in tutti gli aspetti. Come con l’Inter e il Milan, ma ora dobbiamo vedere se cresciamo anche in termini di risultato. Sono state due buone partite quelle, anche perdendo abbiamo avuto più fiducia. Se giochi con più efficacia e qualità cresci, il Napoli è molto forte, vedremo dove siamo”.