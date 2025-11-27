DIRETTA Europa e Conference League: segui le gare di Roma, Bologna e Fiorentina LIVE

Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, scendono in campo le altre squadre italiane impegnate nelle coppe europee

Si chiudono gli impegni europei delle squadre italiana con tre partite importanti ai fini del passaggio al prossimo turno delle rispettive competizioni.

La prima a scendere in campo è la Roma, capolista della Serie A, di Gian Piero Gasperini impegnata contro il Midtjylland, squadra danese che comanda a punteggio pieno la classifica della fase a campionato dell’Europa League.

Alle 21, invece, scatta il momento del Bologna di Vincenzo Italiano che affronta gli austriaci del Salisburgo con la necessità di mettere in cascina tre punti fondamentali.

Sempre allo stesso orario, ma per la Conference League, la Fiorentina, con Paolo Vanoli che fa il suo esordio europeo, affronta tra le mura amiche l’AEK Atene. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti live sui tre match in programma.

RISULTATI E MARCATORI

Roma-Midtjylland, 18.45

Bologna-Salisburgo, 21

Fiorentina-AEK Atene, 21

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Midtjylland 12 punti; Friburgo e Ferencvaros 10; Celta Vigo, Aston Villa e Lione 9; Viktoria Plzen e Betis 8; Paok, Brann, Dinamo Zagabria, Genk, Porto e Fenerbahce 7; Panathinaikos, Basilea, ROMA, Lille, Stoccarda, Eagles e Young Boys 6; Nottinhgam e BOLOGNA 5; Sturm Graz, Stella Rossa e Celtic 4; Salisburgo, Feyenoord, Ludogorets e Steaua Bucarest 3; Utrecht, Malmoe e Maccabi 1; Nizza e Rangers 0

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE: Samsunspor, Celje e Mainz 9 punti; AEK Larnaca, Losanna, Rayo Vallecano e Strasburgo 7; FIORENTINA, Crystal Palace e Shakhtar 6; KuPS, Rakow, Drita e Jagellonia 5; AEK Atene, Sparta Praga, Noah, Rijeka, Sigma Olomuc, Craiova, Shkendija e Lincoln 4; Lech, Dinamo Kiev, Legia, Zrinjski e AZ Alkmaar 3; Hacken e Omonia 2; Shelbourne, Shamrock, Breidablik e Aberdeen 1; Slovan Bratislava, Hamrun e SK Rapid 0