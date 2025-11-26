Atalanta
Super Viareggio Cup, il prossimo 4 dicembre Genoa Primavera-Vllaznia. Duka: “Amicizia e fratellanza”

Foto dell'autore

Il prossimo 4 dicembre andrà in scena a Viareggio la sfida tra la squadra albanese Vllaznia, vincitrice della prima edizione Internazionale della Eaglie Cup, ed il Genoa Primavera

Italia ed Albania di nuovo insieme il prossimo 4 dicembre: il Genoa Primavera, vincitore dell’ultima edizione del Torneo di Viareggio, affronterà infatti il Vllaznia nella Super Viareggio Cup. La squadra albanese è detentrice della Eagle Cup 2025. La leggenda del calcio italiano Fulvio Collovati ha intervistato il presidente della federazione albanese Armando Duka per parlare dell’evento.

Super Viareggio Cup – calciomercato.it

“Il 4 dicembre giocheremo la Super Viareggio Cup. Quest’anno in Albania abbiamo organizzato la Eagle Cup, vinta dal Vllaznia. Proprio in questa città è nato il calcio albanese. – ha annunciato Duka – Mi fa piacere che questo club giochi la Super Viareggio Cup contro la Primavera del Genoa in Italia. Non sarà solo una partita di calcio, ma anche un momento di amicizia e fratellanza. Abbiamo ottimi rapporti con l’Italia e vogliamo sviluppare il nostro calcio anche in livelli più alti”.

“La Super Viareggio Cup sarà una festa – ha concluso il numero uno del calcio albanese – spero che i ragazzi giochino con passione e coraggio e che siano felici di partecipare a questo torneo. La Coppa ha tanta storia calcistica e noi vogliamo svilupparla insieme all’Italia”.

