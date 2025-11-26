Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Simeone chiama l’Inter: pro e contro di un approdo in nerazzurro

Foto dell'autore

L’allenatore argentino ha profetizzato un futuro in nerazzurro in carriera

Simeone all’Inter, futuro nerazzurro per El Cholo. No, non stiamo parlando della classica indiscrezione dalla Spagna, ma di una dichiarazione d’intenti fatta dal diretto interessato che, ancora una volta, alla vigilia di Atletico Madrid-Inter ha profetizzato un futuro nerazzurro in carriera.

Diego Pablo Simeone in conferenza
Simeone chiama l’Inter: i pro e i contro di un approdo in nerazzurro (ANSA FOTO) – calciomercato.it

“Non posso essere sicuro perché non dipende solo da me, ma sì, immagino nel mio cammino di allenatore che farò un periodo all’Inter”.

Simeone all’Inter: rischi e benefici

Dichiarazioni che ricordano molto quelle sulla Lazio di qualche anno fa, ma che impongono una riflessione sui i pro e i contro di un eventuale arrivo di Simeone all’Inter.

L’elevato stipendio e la richiesta di giocatori importanti sul calciomercato potrebbero scontrarsi con la politica dei fondi, che ha individuato nella valorizzazione dei giovani la sua stella polare. Carisma, esperienza internazionale, capacità tattiche e gestionali lo rendono invece un allenatore prototipo da Inter, di quelli che hanno fatto la storia del club come Helenio Herrera e José Mourinho.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie