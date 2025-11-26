Simeone chiama l’Inter: pro e contro di un approdo in nerazzurro

L’allenatore argentino ha profetizzato un futuro in nerazzurro in carriera

Simeone all’Inter, futuro nerazzurro per El Cholo. No, non stiamo parlando della classica indiscrezione dalla Spagna, ma di una dichiarazione d’intenti fatta dal diretto interessato che, ancora una volta, alla vigilia di Atletico Madrid-Inter ha profetizzato un futuro nerazzurro in carriera.

“Non posso essere sicuro perché non dipende solo da me, ma sì, immagino nel mio cammino di allenatore che farò un periodo all’Inter”.

Simeone all’Inter: rischi e benefici

Dichiarazioni che ricordano molto quelle sulla Lazio di qualche anno fa, ma che impongono una riflessione sui i pro e i contro di un eventuale arrivo di Simeone all’Inter.

L’elevato stipendio e la richiesta di giocatori importanti sul calciomercato potrebbero scontrarsi con la politica dei fondi, che ha individuato nella valorizzazione dei giovani la sua stella polare. Carisma, esperienza internazionale, capacità tattiche e gestionali lo rendono invece un allenatore prototipo da Inter, di quelli che hanno fatto la storia del club come Helenio Herrera e José Mourinho.