PAGELLE E TABELLINO ATLETICO-INTER 2-1: Lautaro e Calhanoglu, un altro flop dopo il derby. Barrios fondamentale

Voti, top e flop del match valevole per la quinta giornata della League Phase di Champions
ATLETICO MADRID
Musso 6
Molina 6 – TOP Dal 59′ Nico Gonzalez 7 – Grande impatto con la partita: un salvataggio e un lavoro in difesa molto prezioso.
Gimenez 7
Hancko 6,5
Ruggeri 6,5 – Dal 68′ Sorloth s.v.
FLOP Giuliano Simeone 5 – Calciatore di grande valore, ma un cascatore seriale.
TOP Barrios 7 – Sempre al posto giusto nel momento giusto. Fondamentale.
Cardoso 6,5 – Dal 59′ Pubill 5,5
FLOP Gallagher 5 – Un mezzo fantasma. Dal 59′ Koke 6
Baena 6,5 – Dal 68′ Griezmann 5,5
Alvarez 6,5
All.Simeone 6,5
INTER
Sommer 6
Bisseck 6,5
Akanji 6,5
Bastoni 6,5
Carlos Augusto 5,5
TOP Zielinski 7 – Nella ripresa sale in cattedra e realizza il momentaneo 1-1 con eleganza e freddezza. Non sarà ancora quello di Napoli, ma è un giocatore ritrovato. Dal 66′ Sucic 6
FLOP Calhanoglu 5 – Tre giorni dopo il derby, l’Inter subisce gol di nuovo dopo una sua palla persa. Deve darsi una svegliata. Dal 72′ Frattesi s.v.
Barella 6
Dimarco 6 – Dall’80’ Luis Henrique s.v.
Bonny 6,5
FLOP Lautaro Martinez 5,5 – Domenica oscurato da Thuram, stasera da Bonny. È un momentaccio per il capitano dell’Inter, non la vede quasi masi anche stasera. Chivu lo toglie di nuovo molto prima della fine. Dal 72′ Pio Esposito s.v.
All.Chivu 5,5
TABELLINO ATLETICO-INTER 2-1
Marcatori: 12′ Alvarez, 54′ Zielinski, 93′ Gimenez
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina (59′ Nico Gonzalez), Gimenez, Hancko, Ruggeri (68′ Sorloth); Giuliano Simeone, Barrios, Cardoso (59′ Pubill), Gallagher (59′ Koke); Alvarez, Baena (68′ Griezmann). All.: Simeone
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu (72′ Frattesi), Zielinski (66′ Sucic), Dimarco (80′ Luis Henrique); Bonny (66′ Thuram), Lautaro Martinez. All.: Chivu
ARBITRO: Letexier (FRA)
AMMONITI: Dimarco, Diego Simeone