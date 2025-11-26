Atalanta
Doppio addio e tesoretto Inter a gennaio. Rinnovo Thuram: il piano nerazzurro

Con Eleonora Trotta e Lorenzo Polimanti, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news sull’Inter

In casa Inter è tempo di fare qualche piccola riflessione dopo il ko nel derby dell’ultimo fine settimana. Un gol di Pulisic ha inflitto alla truppa di Chivu una sconfitta pesante, soprattutto alla luce delle tantissime occasioni dilapidate dai nerazzurri.

Chivu
Due bocciati, via al colpo Inter a gennaio con il tesoretto. E Thuram… (Ansafoto) – calciomercato.it

Dal rigore di Calhanoglu ai pali colpiti, fino alle parate di un super Maignan. La stracittadina di domenica ha lasciato tanto amaro in bocca a Lautaro e soci. Di questo e tanto altro si è parlato con Eleonora Trotta e Lorenzo Polimanti nel nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it.

Focus soprattutto sul mercato dei nerazzurri, con i tifosi che si aspettano qualche ritocco alla rosa in particolare a centrocampo e in difesa. “A gennaio c’è chi vorrebbe anticipare la corsa per Guehi. Il Liverpool, che l’estate scorsa era vicinissimo a prenderlo, ora ci riprova a gennaio perché l’Inter è dietro al giocatore. Vorrebbero bloccarlo per giugno, o almeno l’Inter vorrebbe provare a precedere le altre squadre. Ma non è facile”.

E sulla questione ancora: “Tuttavia, lo stipendio è alto, le pretese sono elevate, ci sono commissioni: è un affare che interessa molte società, ma possiamo confermare che il Liverpool, dopo averlo quasi preso a giugno, non vuole perdere questa opportunità”.

Su chi invece è in rosa all’Inter Luis Henrique ha incassato una bocciatura pesante sia in campo che davanti ai microfoni, con Chivu che non ci è andato leggero. “In Francia a un certo punto è stato nuovamente associato al Marsiglia, confermando che qualcuno che lavora col giocatore sta sicuramente guardando intorno per una soluzione. È chiaro che l’Inter sta provando a cederlo per portare un altro esterno o, comunque, un giocatore che permetta a Chivu di giocare con un modulo diverso”.

Smentita l’ipotesi di un addio di Konè a gennaio alla Roma, mentre per ciò che concerne Frattesi alle cifre che richiedono i nerazzurri è molto difficile. Per ciò che concerne la situazione Thuram vi invitiamo a recuperare il video.

