DIRETTA Roma-Midtjylland, Gasperini: “Ecco quando andranno via Ndicka ed El Aynaoui” LIVE

In diretta le dichiarazioni del tecnico giallorosso e del capitano della Roma alla vigilia della sfida fondamentale di Europa League

La Roma torna in campo in Europa League con un solo obiettivo, che è quasi un imperativo vista la condizione di classifica e l’avversario di stasera. I giallorossi con l’ultima vittoria hanno migliorato la loro situazione ma per puntare gli ottavi diretti serve fare un filotto di risultati positivi. E davanti ci sarà il Midtjylland, da non sottovalutare anche perché è proprio lei la prima della classe in questo momento, a punteggio pieno dopo 4 partite con 12 punti a dispetto dei 6 della squadra di Gasperini.

Il tecnico della Roma nel pomeriggio prende la parola nella sala stampa di Trigoria per presentare la sfida insidiosa contro Franculino (nome che piace molto al mister) e compagni. Accanto a lui quello che è attualmente il capitano, Bryan Cristante. Su Calciomercato.it in diretta le loro parole dalle 13.45.

Roma-Midtjylland, Gasperini in conferenza stampa

Sul Midtjylland. “Il Midtjylland è una buona squadra, giocano un calcio offensivo, hanno giovani interessanti, hanno un buon attacco. Sarà una bella partita, aperta, tra due squadre che cercano di fare gol”.

Sta crescendo il calcio scandinavo o si sta ridimensionando quello italiano? O è un equilibrio generico? “Sono paesi che lavorano bene. Hanno fisicità, da sempre, ma hanno abbinato giocatori di tecnità e qualità, si sono evoluti bene e lo dimostrato le nazionali e i club. Non solo con l’Italia ma anche con gli altri paesi non c’è più questa disparità. E loro infatti hanno vinto 4 partite su 4, è un segnale”.

C’è stato un lavoro mentale oltre a quello atletico? “Riduttivo parlare di uno o l’altro, il calcio è un insieme. La squadra sta bene perché ha migliorato la capacità corale di giocare meglio, abbiamo più soluzioni. Sotto l’aspetto della personalità ne abbiamo tanta, perché quando giochiamo in trasferta abbiamo sempre giocato il nostro calcio. E mi sembra che ci siano dei giocatori bravi. Se non fosse così sarebbe difficile. Tutto questo mix ci ha portato a fare una striscia di risultati molto buoni. Veniamo da un buon momento, dobbiamo continuare ad avere la spinta e l’entusiasmo per continuare a migliorarci”.

Sulla gestione di Dybala e Bailey. “L’importante è che siano guariti e abbiano superato l’infortunio. Oggi sarà il secondo allenamento con la squadra e se tutto va bene sono a disposizione. I minutaggi sono relativi, conta che stiano bene e abbiano superato l’infortunio”.

Sa già da che partita non saranno più a disposizione Ndicka e El Aynaoui? Sa già chi può sostituirli? “Loro dovrebbero andare via una settimana prima dell’inizio della Coppa d’Africa, probabilmente già col Como non ci saranno. Queste sono le date. Mi dispiace molto per due giocatori così importanti in questo momento, ma faremo con quelle che sono le nostre risorse che sono numerose e con quelle supereremo le assenze, che sono comunque risapute. Lo sapevamo tutti che non ci sarebbero stati. Sono due nazionali destinate poi ad andare molto avanti nel torneo, non è che li gufiamo ma credo che mancheranno per parecchio tempo”.

È cambiato qualcosa nelle sue valutazioni sul mercato in questi mesi? Magari ha capito che ha bisogno di altro. “Sono valutazioni che fanno tutti. Perché magari a ottobre ti dai un’idea, a novembre un’altra, a dicembre poi magari un giocatore che era sul mercato non lo è più. Per questo il mercato diventa realistico a gennaio, difficilmente prima. Io sono molto soddisfatto dell’evoluzione di tutti i giocatori, anche chi gioca meno. Ora mi sembra ci sia una bella fiducia, anche da parte di giocatori meno utilizzati, anche in allenamento. Bisogna stare attenti a non inserire giocatori tanto per inserirsi, fare delle valutazioni e soprattutto bisogna guardare quello che si ha in casa”.

Roma-Midtjylland, Cristante in conferenza stampa

Il tifoso romanista sembra maturato nella gestione delle vittorie o delle sconfitte? “Sì dai, quest’anno siamo bravi anche noi e il mister a sapere che è presto. Stiamo facendo bene ma dobbiamo sstare coi piedi per terra, basta poco per cambiare la rotta. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister, interpretare bene le partite ma sempre con equilibrio. La piazza si è accorta che c’è bisogno di non esaltarsi troppo o buttarsi troppo giù per una singola sconfitta. In una stagione così lunga è fondamentale”.

