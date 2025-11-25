Napoli-Qarabag, paura in campo: Medina perde i sensi

Attimi di paura al Maradona in Napoli-Qarabag, Medina perde i sensi dopo un colpo alla testa: ecco che cos’è successo

In Napoli-Qarabag sono trascorsi almeno 20 secondi di paura, nel quale il difensore del club azero ha subito un colpo alla testa e ha perso i sensi.

Medina ha ricevuto una pallonata sul volto ed è caduto a peso morto sul terreno di gioco. L’arbitro ha lasciato correre, pensando non fosse niente di grave, salvo vedere Medina inerme sul prato del Maradona. La camionetta dei medici è intervenuta prontamente, ma il giocatore dopo qualche secondo si è ripreso. Dopo qualche minuto, il giocatore è uscito dal campo sulle proprie gambe, provando comunque a giocare.

Nel frattempo, il Napoli ha sbagliato un rigore con Hojlund. Pochi istanti più tardi, Medina ha chiesto alla panchina la sostituzione per un malessere generale. Al 60′, Gurbanov ha inserito Mmaee.