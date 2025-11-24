Superlega, non è ancora finita: A22 chiede un risarcimento danni alla UEFA

La società dietro la Superlega ha avviato un’altra azione legale contro la UEFA di Ceferin. La nota e tutti i dettagli
La battaglia legale per la Superlega non è ancora conclusa. La società A22 Sports Management, quella dietro al progetto, ha infatti chiesto il risarcimento danni alla UEFA.
A22 avrebbe avviato un’azione legale contro la UEFA per danni “a causa dell’abuso della sua posizione di operatore monopolista delle competizioni calcistiche europee”, fa sapere ‘El Chiringuito TV’.
Questa la nota ufficiale diffusa dalla società: “A22 Sports Management ha annunciato oggi di aver avviato, in data 21 novembre 2025, le procedure obbligatorie MASC, previste dalla legge spagnola, prima di avviare un procedimento legale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’abuso di posizione dominante da parte della UEFA, come operatore monopolistico delle competizioni calcistiche europee transfrontaliere per club”.
A22 si rallegra per la decisione dell’Audiencia Provincial che ha confermato l’abuso di posizione dominante da parte di UEFA. UEFA è chiaramente obbligata per legge a riconoscere il diritto di A22 di organizzare competizioni su un piano paritario alla sue. In ogni caso, dal… pic.twitter.com/9ZNZNsZ5b9
— A22 Sports (@A22Sports) October 29, 2025
“Pertanto, l’unico passo appropriato da compiere è quello di chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illegale della UEFA”, conclude il comunicato di A22. Non è ancora finita per la massima organizzazione calcistica europea guidata da Ceferin.