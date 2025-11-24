Atalanta
Superlega, non è ancora finita: A22 chiede un risarcimento danni alla UEFA

La società dietro la Superlega ha avviato un’altra azione legale contro la UEFA di Ceferin. La nota e tutti i dettagli

La battaglia legale per la Superlega non è ancora conclusa. La società A22 Sports Management, quella dietro al progetto, ha infatti chiesto il risarcimento danni alla UEFA.

Ceferin vs Superlega, non è ancora finita

A22 avrebbe avviato un’azione legale contro la UEFA per danni “a causa dell’abuso della sua posizione di operatore monopolista delle competizioni calcistiche europee”, fa sapere ‘El Chiringuito TV’.

Questa la nota ufficiale diffusa dalla società: “A22 Sports Management ha annunciato oggi di aver avviato, in data 21 novembre 2025, le procedure obbligatorie MASC, previste dalla legge spagnola, prima di avviare un procedimento legale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’abuso di posizione dominante da parte della UEFA, come operatore monopolistico delle competizioni calcistiche europee transfrontaliere per club”.

“Pertanto, l’unico passo appropriato da compiere è quello di chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illegale della UEFA”, conclude il comunicato di A22. Non è ancora finita per la massima organizzazione calcistica europea guidata da Ceferin.

