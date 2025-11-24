Lazio, Romagnoli ammette: “Non è facile giocare in uno stadio vuoto. Roma prima? Non mi interessa”

Il difensore biancoceleste risponde sul momento della squadra di Sarri e sul rinnovo, poi non si sbilancia sul derby a distanza con la Roma

C’è anche Alessio Romagnoli tra i premiati di prestigio della 42esima edizione del Beppe Viola, riconoscimento alla cultura sportiva intitolato allo storico giornalista. Per il numero 13 della Lazio è stata l’occasione anche per fare un punto sulla situazione biancoceleste dopo la vittoria con il Lecce: “Abbiamo fatto una buonissima partita non era facile e magari dovevamo chiuderla prima, rischi che te la porti fino alla fine e che non porti a casa la vittoria. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, del nostro processo di crescita”.

Sugli obiettivi Romagnoli è comunque ambizioso: “Io spero di divertirmi prima di tutto, cerco di dare il massimo e come ho sempre detto, la Lazio è un club che deve cercare di puntare sempre alla Champions. L’obiettivo per me, anche se è tanto difficile, deve essere quello”. Un pensiero anche sulla difficile situazione ambientale e lo stadio mezzo vuoto ieri: “Non è facile giocare in uno stadio così bello come l’Olimpico con poca gente, a me dispiace che i tifosi abbiano questa situazione. Quello che possiamo fare è dare tutto in campo e renderli orgogliosi”. Infine una battuta sul futuro e il rinnovo: “Promesse o appuntamenti? Non no sentito la società, quindi non so quali saranno gli obiettivi. Ne parleremo quando sarà il momento”.

Sul palco prosegue il derby a distanza con Mancini e la Roma, che invece sono primi in classifica. Ma Romagnoli non si sbottona: “Sincero? Non mi interessa! Penso solo alla Lazio. Noi siamo contenti del ritorno di Sarri, è uno dei pochi che insegna calcio. È bello poter tornare a lavorare con lui. Nazionale? È stato un bel percorso, un bel periodo. Forse meritavo di più, ma vediamo magari in futuro”.