Lautaro Martinez a secco e sostituito, così non va: verso la panchina in Champions

Critiche al bomber che sta facendo fatica in alcune partite in questo avvio di stagione, contro l’Atletico Madrid posto da titolare a rischio

L’Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta nel derby, dolorosa per come è arrivata. Buona prestazione complessiva ma poca lucidità nei momenti chiave, tante occasioni fallite e poca attenzione nel contropiede per il decisivo gol di Pulisic. Non è stata una gran serata per Lautaro Martinez, uno dei nomi principali sul banco degli imputati. Dopo una nuova prova incolore, in molti chiedono di vederlo in panchina contro l’Atletico Madrid in Champions.

Lautaro Martinez
Lautaro Martinez a secco e sostituito, così non va: verso la panchina in Champions

Il capitano nerazzurro ha avuto un solo guizzo, il destro di prima intenzione deviato da Maignan sul palo. Poco dopo l’ora di gioco, la sostituzione da parte di Chivu, che nel post partita ha rivendicato la sua scelta tecnica per un contributo, da parte dell’argentino, che non lo stava soddisfacendo. L’ambiente chiede al giocatore di alzare l’asticella e al tecnico di essere ancora più drastico in decisioni forti e di impatto. Ecco alcuni messaggi apparsi in queste ore su ‘X’:

Mercoledì sera, in Spagna, un primo snodo cruciale nella Champions dei nerazzurri. Dopo le prime quattro vittorie, ora il livello sale e toccheranno tanti avversari di grande calibro. Vedremo che cosa deciderà Chivu.

