Lautaro Martinez a secco e sostituito, così non va: verso la panchina in Champions

Critiche al bomber che sta facendo fatica in alcune partite in questo avvio di stagione, contro l’Atletico Madrid posto da titolare a rischio

L’Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta nel derby, dolorosa per come è arrivata. Buona prestazione complessiva ma poca lucidità nei momenti chiave, tante occasioni fallite e poca attenzione nel contropiede per il decisivo gol di Pulisic. Non è stata una gran serata per Lautaro Martinez, uno dei nomi principali sul banco degli imputati. Dopo una nuova prova incolore, in molti chiedono di vederlo in panchina contro l’Atletico Madrid in Champions.

Il capitano nerazzurro ha avuto un solo guizzo, il destro di prima intenzione deviato da Maignan sul palo. Poco dopo l’ora di gioco, la sostituzione da parte di Chivu, che nel post partita ha rivendicato la sua scelta tecnica per un contributo, da parte dell’argentino, che non lo stava soddisfacendo. L’ambiente chiede al giocatore di alzare l’asticella e al tecnico di essere ancora più drastico in decisioni forti e di impatto. Ecco alcuni messaggi apparsi in queste ore su ‘X’:

Godo, Lautaro va panchinato — LAUTAROVATTENE (@Hakan5_1) November 24, 2025

Togliere Lautaro al minuto 60 può essere anche sintomo di avere i coglioni, ma se ha veramente i coglioni lo lascia fuori dal minuto 1 visto che continua a parlare di meritocrazia.

Invece gli fa fare il riposino vista Madrid dove partirà immeritatamente titolare. https://t.co/zpm20UdxiY — TommasoArmando (@tommasoarmando2) November 24, 2025

Devi aggiungere Lautaro che è qualcosa di indecente da agosto. Lo metto alla pari con Sommer.

Chivu, inizi a prendere delle decisioni scomode con certi senatori, che pensano di avere il sedere al calduccio. — Mark (@Mark98_0) November 24, 2025

Lautaro ieri non è entrato nel tabellino per un miracolo di Maignan ma la sua partita si ferma li. Un Thuram al 50% o poco più ha reso molto di più ed il cambio al minuto 65 dice tutto (bravo Chivu). Oggi non è un valore aggiunto ed è un giocatore troppo nervoso. — Ricky1410 (@__ricky1410) November 24, 2025

Lautaro Martinez, è da gennaio 2024 che è irriconoscibile e gioca in ciabatte.

Negli ultimi 2 anni ha fatto bene contro le grandi solo con Bayern e Barcellona.

Mi sembra un pò poco da uno che percepisce 10 milioni a stagione.

L’unica colpa che do a Chivu, è quello di non… — Mark (@Mark98_0) November 24, 2025

#Lautaro non serve a niente, se nelle partite che contano non possiamo fare affidamento su quello che dovrebbe essere il nostro toppleier allora…

Bluff da panchinare al più presto. — JosMa 🇮🇹 🌍🌎🌏 (@giumz73) November 24, 2025

Lautaro però deve dimostrarlo nei big match che sia un giocatore di un’altra categoria. Ormai si contano sulle dita di una mano le partite fatte bene da lui contro difensori più che modesti (completamente annullato da Gatti, Juan Jesus e Gabbia, per dire…) — andre ⭐⭐ (@_andreacioffi_) November 24, 2025

Mercoledì sera, in Spagna, un primo snodo cruciale nella Champions dei nerazzurri. Dopo le prime quattro vittorie, ora il livello sale e toccheranno tanti avversari di grande calibro. Vedremo che cosa deciderà Chivu.