Juventus, Spalletti è già in discussione: tutti i dubbi dei tifosi

Foto dell'autore

Luciano Spalletti e la Juventus sotto i riflettori dopo l’ennesimo deludente pari: il tecnico bianconero al centro delle critiche

Non sono ore facili per la Juve di Luciano Spalletti. La squadra bianconera al ‘Franchi’ contro una Fiorentina vagamente rinvigorita dall’approdo di Vanoli in panchina non è andata oltre l’1-1.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus
Bufera Juve, Spalletti nel mirino: "In pensione" (Ansafoto) – Calciomercato.it

Un risultato deludente tanto per i bianconeri quanto per i toscani. Nel frattempo, però, il tecnico di Certaldo si è ben presto ritrovato a fare i conti con le durissime critiche da parte del popolo juventino. I risultati, d’altronde, sono sotto gli occhi di tutti.

Alla quarta uscita alla guida della Vecchia Signora il tecnico di Certaldo ha portato a casa il terzo pari di fila, un bottino assai magro se si esclude l’esordio vincente in casa della Cremonese.

Juve deludente: zero alibi per Spalletti

La pazienza del popolo bianconero nei confronti dell’allenatore toscano sembra essere già terminata: la reazione, sui social, è stata veemente.

Luciano Spalletti sulla panchina bianconera
Juve deludente: zero alibi per Spalletti (Ansafoto) – Calciomercato.it

Spalletti ormai è alla frutta. È ora che vada in pensione a Certaldo“, il pensiero di un utente evidentemente deluso su ‘X’. Ma non è il solo. “Quanto ci metterà Spalletti a capire che non c’è nulla da fare?”, scrive un tifoso.

In tanti, poi, si sono lamentati delle scelte dell’ex Ct: “Spalletti prima di far saltare le teste pensi a non sbagliare più formazione e cerchi di azzeccare almeno un cambio”. Poi il parallelismo con Igor Tudor, esonerato proprio in favore del tecnico 66enne.

“Errori della gestione della partita macroscropici. Se li avesse fatti Tudor, sarebbe stato crocifisso giustamente in sala mensa”, un altro sfogo nel post gara. Un clima tutt’altro che sereno in vista della sfida di Champions contro il Bodo/Glimt.

