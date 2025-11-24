Juventus, Spalletti è già in discussione: tutti i dubbi dei tifosi

Luciano Spalletti e la Juventus sotto i riflettori dopo l’ennesimo deludente pari: il tecnico bianconero al centro delle critiche

Non sono ore facili per la Juve di Luciano Spalletti. La squadra bianconera al ‘Franchi’ contro una Fiorentina vagamente rinvigorita dall’approdo di Vanoli in panchina non è andata oltre l’1-1.

Un risultato deludente tanto per i bianconeri quanto per i toscani. Nel frattempo, però, il tecnico di Certaldo si è ben presto ritrovato a fare i conti con le durissime critiche da parte del popolo juventino. I risultati, d’altronde, sono sotto gli occhi di tutti.

Alla quarta uscita alla guida della Vecchia Signora il tecnico di Certaldo ha portato a casa il terzo pari di fila, un bottino assai magro se si esclude l’esordio vincente in casa della Cremonese.

Juve deludente: zero alibi per Spalletti

La pazienza del popolo bianconero nei confronti dell’allenatore toscano sembra essere già terminata: la reazione, sui social, è stata veemente.

“Spalletti ormai è alla frutta. È ora che vada in pensione a Certaldo“, il pensiero di un utente evidentemente deluso su ‘X’. Ma non è il solo. “Quanto ci metterà Spalletti a capire che non c’è nulla da fare?”, scrive un tifoso.

In tanti, poi, si sono lamentati delle scelte dell’ex Ct: “Spalletti prima di far saltare le teste pensi a non sbagliare più formazione e cerchi di azzeccare almeno un cambio”. Poi il parallelismo con Igor Tudor, esonerato proprio in favore del tecnico 66enne.

Spalletti ormai è alla frutta. È ora che vada in pensione a Certaldo. — Edoantbel (@EdoardoBellucc7) November 23, 2025

Quanti ci metterà Spalletti a capire che non c’è nulla da fare? — Cella Vinaria Piemonte (@CellaVinaria10) November 23, 2025

#Spalletti prima di far saltare le teste pensi a non sbagliare più formazione e cerchi di azzeccare almeno un cambio. Errori di gestione della partita MACROSCOPICI, che se li avesse fatti #Tudor sarebbe stato crocifisso giustamente in sala mensa. — marco (@marcovaldo103) November 23, 2025

“Errori della gestione della partita macroscropici. Se li avesse fatti Tudor, sarebbe stato crocifisso giustamente in sala mensa”, un altro sfogo nel post gara. Un clima tutt’altro che sereno in vista della sfida di Champions contro il Bodo/Glimt.