Doppio giallo e out per il big match, scatta la squalifica

Espulsione rimediata e assenza nella super sfida: sarà out

La Roma vince a Cremona e si riprende il primo posto in classifica. La vittoria giallorossa per 3-1 allo Zini permette agli uomini di Gasperini di scavalcare nuovamente Napoli e Bologna, vittoriosi rispettivamente contro Atalanta e Udinese.

E il calendario propone alla prossima giornata proprio il big match Roma-Napoli, in programma domenica 30 alle 20.45. Match che però potrebbe perdere già uno dei protagonisti. Perché Gian Piero Gasperini è stato espulso nella gara contro la Cremonese e il doppio giallo gli costerà la sfida contro i partenopei. Un cartellino arrivato a seguito di alcune proteste attorno al 62′. In un primo momento Ayroldi ha sventolato il cartellino giallo, ma nel giro di pochi secondi la decisione è stata convertita in espulsione.

Gasperini espulso, tuona contro arbitro e quarto uomo

Il motivo sembra legato proprio alle proteste del tecnico contro il quarto uomo Crezzini. “Non ho detto niente”, ha affermato Gasperini all’uscita dal terreno di gioco prima di accomodarsi in tribuna.

Anche le dichiarazioni del tecnico, pronunciate a ‘DAZN’ al termine della gara, lasciano pochi dubbi: “Non ho detto una parola, il quarto uomo poteva dirmi qualcosa in occasione del rigore, ma non nel secondo tempo. Ha fatto due errori molto grossolani, se doveva farlo qualcosa doveva farlo prima. Già hanno poco da fare vicino alle panchine, in questo caso si è comportato decisamente male”. Fatto sta che il tecnico dovrà quindi scontare il big match di domenica.