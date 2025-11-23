Atalanta
Rigore Vlahovic-Pablo Marì: decisione ribaltata, l’arbitro risponde

Ancora polemiche in atto dopo la gara di ieri tra Fiorentina e Juventus. Sui social è scoppiata la polemica feroce

La Juventus si ferma ancora. Nuovamente pareggio per la truppa di Luciano Spalletti che fatica a trovare la via del gol e del successo. 1-1 a Firenze con annessa polemica su un calcio di rigore revocato ai bianconeri.

Vlahovic Juventus
Rigore Vlahovic-Pablo Marì: decisione ribaltata, l'arbitro risponde

Al 14′ Vlahovic si era infatti procurato un penalty superando Pablo Mari passando poi attraverso reciproche trattenute, ma il Var Marchetti ha richiamato l’arbitro Doveri all’on field review, portando quindi al dietrofront.

Niente rigore spiegato quindi su X dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che postando uno screen del contatto ha quindi sentenziato: “Fiorentina-Juventus, la chiave è la cronologia: è Vlahovic il primo a trattenere Pablo Marì per prendere il vantaggio, solo in un secondo momento viene trattenuto a sua volta. Giusta la revoca del rigore con On Field Review da parte di Doveri”.

La spiegazione dell’ex fischietto non ha però convinto tutti i tifosi. In molti tra i commenti hanno alimentato il polverone:

Questi e tanti altri i pareri forti sull’episodio relativo a Vlahovic e Pablo Marì. Molti tifosi su X non hanno letto l’azione come ha fatto l’ex arbitro Calvarese.

