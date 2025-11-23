Rigore Vlahovic-Pablo Marì: decisione ribaltata, l’arbitro risponde

Ancora polemiche in atto dopo la gara di ieri tra Fiorentina e Juventus. Sui social è scoppiata la polemica feroce

La Juventus si ferma ancora. Nuovamente pareggio per la truppa di Luciano Spalletti che fatica a trovare la via del gol e del successo. 1-1 a Firenze con annessa polemica su un calcio di rigore revocato ai bianconeri.

Al 14′ Vlahovic si era infatti procurato un penalty superando Pablo Mari passando poi attraverso reciproche trattenute, ma il Var Marchetti ha richiamato l’arbitro Doveri all’on field review, portando quindi al dietrofront.

Niente rigore spiegato quindi su X dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che postando uno screen del contatto ha quindi sentenziato: “Fiorentina-Juventus, la chiave è la cronologia: è Vlahovic il primo a trattenere Pablo Marì per prendere il vantaggio, solo in un secondo momento viene trattenuto a sua volta. Giusta la revoca del rigore con On Field Review da parte di Doveri”.

La spiegazione dell’ex fischietto non ha però convinto tutti i tifosi. In molti tra i commenti hanno alimentato il polverone:

Ma perchè è intervenuto il #Var dopo una decisione sul campo dell’arbitro? Guida può intervenire solo quando l’arbitro non vede alcune situazioni degne di nota non sulle decisioni prese. Perchè le regole vengono disattese? Così si crea confusione e si alimentano sospetti. — libero parsifran ⚪️⚫️❤ (@xfrancesco60pf) November 22, 2025

Ma quale cronologia…

Vlahovic è in vantaggio e allarga il braccio per prendere posizione e difendere il vantaggio sul difensore.

Paolo Mari è con tutte e due le braccia su Vlahovic

Ma poi cosa prevede il protocollo? Può intervenire il VAR su una decisione di campo?

Basta pic.twitter.com/v69UcgvCM9 — Pasquale Marzullo (@PasMarzullo) November 23, 2025

Il primo a commettere il fallo è inequivocabilmente Pablo Mari. Non siano ne ciechi ne stupidi. Doveri giudica l’intensità del fallo e, per protocollo, il VAR non può sindacare la sua decisione presa sul campo — PaulPolow (@paul_polow) November 22, 2025

Assolutamente no… Riguardi il video e non i fermi immagine… Soprattutto guardi l’azione anche dalla ripresa da fondo campo… Il primo a trattenere è stato Pablo Mari, Vlahovic con il tacco aveva preso un gran vantaggio — Domenico G (@D1975G) November 23, 2025

per dire che Vlahovic fa prima fallo vuol dire che non si è giocato a pallone, Vlahovic supera il difensore e poi prende posizione come fanno tutti gli attaccanti, non posso sentire che fa fallo, e il difensore che poi lo atterra — hakan (@nerazzuro0) November 23, 2025

Non è proprio così, il difensore una volta superato non guarda neanche il pallone e trattiene Vlahovic, poi la trattenuta è reciproca ma è per prendere posizione (mai fallosa). Mai episodio da Var, si può anche non voler dare rigore ma invertire il fallo è totalmente sbagliato — Gianluca Crucitti (@GianlucaCrucit1) November 23, 2025

Questi e tanti altri i pareri forti sull’episodio relativo a Vlahovic e Pablo Marì. Molti tifosi su X non hanno letto l’azione come ha fatto l’ex arbitro Calvarese.