PAGELLE E TABELLINO LAZIO-LECCE 2-0: Basic in grande spolvero, Di Francesco subisce

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 12a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lazio

Provedel 6,5

Marusic 6

Gila 6,5. Dall’87’ Patric sv

Romagnoli 6

Pellegrini 6. Dal 74′ Lazzari sv

Guendouzi 7

Cataldi 6. Dal 45′ Vecino 6

Basic 7

Isaksen 6,5. Dall’82’ Pedro sv

Dia 6,5. Dall’87’ Noslin 6,5

Zaccagni 6,5

All.: Maurizio Sarri 6,5

La Lazio torna a vincere contro il Lecce, di misura ma solo per la scarsa lucidità e una punta di sfortuna sulle tante occasioni create, doppio palo compreso. Una buona prestazione della squadra di Sarri, con Guendouzi che la decide grazie a un gol un po’ rocambolesco che riscatta e cambia la sua gara fino a quel momento niente affatto positiva. Il migliore per distacco è un Basic ormai in totale fiducia, che la firma grazie all’assist per il francese di tigna e qualità. Bravi anche Dia e la linea difensiva. Positiva anche la prestazione di Isaksen e Zaccagni.

Lecce

Falcone 6

Veiga 5,5

Gaspar 6

Tiago Gabriel 5

Gallo 5

Ramadani 6

Coulibaly 5,5. Dal 75′ Kaba

Berisha. Dal 46′ Banda 5,5

Morente 4,5. Dal 75′ D’Ndri 6

Camarda 5. Dal 46′ Stulic 5,5

Sottil 5,5. Dal 63′ Pierotti 5,5

All.: Eusebio Di Francesco 5

Arbitro: Alberto Ruben Arena 5

Il Lecce gioca una partita completamente sotto tono. Il primo tempo dice 11-0 nei tiri a favore della Lazio. I giallorossi creano poco e neanche i cambi in attacco riescono a scuorere la squadra di Di Francesco, che ha difettato di sicuro soprattutto in personalità.

Il tabellino di Lazio-Lecce 2-0

Marcatori: 29′ Guendouzi (La), 96′ Noslin (La)

Ammoniti: Guendouzi (La), N’Dri (Le)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (74′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (45′ Vecino), Basic; Isaksen (82′ Pedro), Dia, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.

All.: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (75′ Kaba), Berisha (46′ Banda); Morente (75′ D’Ndri), Camarda (46′ Stulic), Sottil (63′ Pierotti).

A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Kovac, Maleh.

All.: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco); Assistenti: Mastrodonato – Luciani; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Serra; A.V.A.R.: Di Piccinini