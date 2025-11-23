PAGELLE E TABELLINO LAZIO-LECCE 2-0: Basic in grande spolvero, Di Francesco subisce

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 12a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26
Lazio
Provedel 6,5
Marusic 6
Gila 6,5. Dall’87’ Patric sv
Romagnoli 6
Pellegrini 6. Dal 74′ Lazzari sv
Guendouzi 7
Cataldi 6. Dal 45′ Vecino 6
Basic 7
Isaksen 6,5. Dall’82’ Pedro sv
Dia 6,5. Dall’87’ Noslin 6,5
Zaccagni 6,5
All.: Maurizio Sarri 6,5
La Lazio torna a vincere contro il Lecce, di misura ma solo per la scarsa lucidità e una punta di sfortuna sulle tante occasioni create, doppio palo compreso. Una buona prestazione della squadra di Sarri, con Guendouzi che la decide grazie a un gol un po’ rocambolesco che riscatta e cambia la sua gara fino a quel momento niente affatto positiva. Il migliore per distacco è un Basic ormai in totale fiducia, che la firma grazie all’assist per il francese di tigna e qualità. Bravi anche Dia e la linea difensiva. Positiva anche la prestazione di Isaksen e Zaccagni.
Lecce
Falcone 6
Veiga 5,5
Gaspar 6
Tiago Gabriel 5
Gallo 5
Ramadani 6
Coulibaly 5,5. Dal 75′ Kaba
Berisha. Dal 46′ Banda 5,5
Morente 4,5. Dal 75′ D’Ndri 6
Camarda 5. Dal 46′ Stulic 5,5
Sottil 5,5. Dal 63′ Pierotti 5,5
All.: Eusebio Di Francesco 5
Arbitro: Alberto Ruben Arena 5
Il Lecce gioca una partita completamente sotto tono. Il primo tempo dice 11-0 nei tiri a favore della Lazio. I giallorossi creano poco e neanche i cambi in attacco riescono a scuorere la squadra di Di Francesco, che ha difettato di sicuro soprattutto in personalità.
Il tabellino di Lazio-Lecce 2-0
Marcatori: 29′ Guendouzi (La), 96′ Noslin (La)
Ammoniti: Guendouzi (La), N’Dri (Le)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (74′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (45′ Vecino), Basic; Isaksen (82′ Pedro), Dia, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.
All.: Maurizio Sarri
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (75′ Kaba), Berisha (46′ Banda); Morente (75′ D’Ndri), Camarda (46′ Stulic), Sottil (63′ Pierotti).
A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Kovac, Maleh.
All.: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco); Assistenti: Mastrodonato – Luciani; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Serra; A.V.A.R.: Di Piccinini