Inter-Milan, Lautaro Martinez graziato: è bufera dopo pochi minuti

Episodio che fa discutere subito dopo il via del derby a San Siro, proteste in campo e sui social per la condotta dell’attaccante

Il derby è da sempre spettacolo ma anche tensioni in campo. Ci sono voluti pochi minuti, stavolta, per far surriscaldare l’atmosfera, nonostante la serata molto fredda a San Siro. Lautaro Martinez ha rischiato molto per una gomitata rifilata a Gabbia, per la quale non è stato sanzionato.

Contrasto a centrocampo tra il capitano dell’Inter e il difensore rossonero, quest’ultimo interviene in maniera pericolosa alzando la gamba – ma non colpendo l’avversario – mentre Lautaro, con il braccio altrettanto alto, ha colpito diretto sul naso l’avversario. Gabbia è rimasto a terra a lungo, sanguinante, mentre i compagni di squadra protestavano. L’arbitro Sozza non ha ritenuto di estrarre cartellini, né dal Var sono arrivate indicazioni.

L’intervento sarebbe stato meritevole del solo cartellino giallo, non avendo Lautaro caricato il colpo, ma le proteste sono state numerose, naturalmente, anche sui social. Dove ormai Lautaro ha fama di avere una presunta “immunità” dalle ammonizioni, secondo molti:

#Gabbia che rifila un colpo di naso sul gomito di #Lautaro (che giustamente stramazza al suolo per il dolore) andrebbe espulso, naturalmente il VAR muto!#InterMilan — Giancarlo D’Alex (@giancarlodales) November 23, 2025

#Lautaro da espulsione nemmeno ammonito. Attendo tweet di @raffaelecaru @tancredipalmeri e interisti vari scandalizzati per la mancata espulsione di Hojlund contro il Bologna. #marottaleague #intermilan — Sergio Olivetti (@sergio_olivetti) November 23, 2025

Ma Lautaro cosa ha fatto nella vita per meritarsi l’immunità? — Ruben® (@SirEdward2007) November 23, 2025

80 replay per la scivolata perfetta di Tomori.

Mezzo per la gomitata assassina di Lautaro. Semplicemente il content DAZN — Oronzo (@MrRuggeri0) November 23, 2025

Lautaro rompe il naso a Gabbia e poi si tocca lui il braccio

Forse ne deve rompere 2/3 per essere ammonito#InterMilan #derby — Jboxinclair (@jboxinclair) November 23, 2025

La partita sta proseguendo in maniera molto corretta e senza altri casi particolari, ma di certo la decisione di Sozza di non intervenire, in questo caso, lascia perplessi.