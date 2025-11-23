Atalanta
Inter-Milan, Lautaro Martinez graziato: è bufera dopo pochi minuti

Episodio che fa discutere subito dopo il via del derby a San Siro, proteste in campo e sui social per la condotta dell’attaccante

Il derby è da sempre spettacolo ma anche tensioni in campo. Ci sono voluti pochi minuti, stavolta, per far surriscaldare l’atmosfera, nonostante la serata molto fredda a San Siro. Lautaro Martinez ha rischiato molto per una gomitata rifilata a Gabbia, per la quale non è stato sanzionato.

Inter-Milan, Lautaro Martinez graziato: è bufera dopo pochi minuti – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Contrasto a centrocampo tra il capitano dell’Inter e il difensore rossonero, quest’ultimo interviene in maniera pericolosa alzando la gamba – ma non colpendo l’avversario – mentre Lautaro, con il braccio altrettanto alto, ha colpito diretto sul naso l’avversario. Gabbia è rimasto a terra a lungo, sanguinante, mentre i compagni di squadra protestavano. L’arbitro Sozza non ha ritenuto di estrarre cartellini, né dal Var sono arrivate indicazioni.

L’intervento sarebbe stato meritevole del solo cartellino giallo, non avendo Lautaro caricato il colpo, ma le proteste sono state numerose, naturalmente, anche sui social. Dove ormai Lautaro ha fama di avere una presunta “immunità” dalle ammonizioni, secondo molti:

La partita sta proseguendo in maniera molto corretta e senza altri casi particolari, ma di certo la decisione di Sozza di non intervenire, in questo caso, lascia perplessi.

