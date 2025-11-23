Giallo alla Lazio, arriva il dietrofront: resta fuori dai convocati di Sarri

Si è venuto a creare un vero e proprio equivoco intorno ad un calciatore di Serie A. Il dietrofront da parte della società ha completamente spiazzato i tifosi

La dodicesima giornata di Serie A prosegue oggi dopo le quattro gare ricche di gol a cui abbiamo assistito ieri. Dal pirotecnico pari tra Cagliari e Genoa ai successi di Napoli e Bologna fino all’1-1 di Firenze della Juventus.

Oggi la massima attenzione sarà sul derby di Milano di questa sera, ma occhio anche a ciò che accadrà nelle altre sfide. Alle 18 la Lazio ospiterà il Lecce, per una sfida che la truppa di Sarri dovrà cercare assolutamente di non fallire per provare a risalire la classifica.

Alla gara dell’Olimpico i biancocelesti ci arrivano però dopo un mezzo caso che ha coinvolto il club ed un calciatore in particolare. Il riferimento è a Dele-Bashiru, in merito al quale ieri era spuntato un indizio sul possibile reintegro in rosa. L’infortunio nel derby e il ritorno di Basic in lista da protagonista lo hanno fatto finire ai margini, eppure sembrava potesse essere reinserito visto che la Lega aveva comunicato i nomi che avranno sulle maglie i giocatori in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e nell’elenco era presente anche lo stesso Dele-Bashiru con la scritta “Nada”.

Si è trattato però di una situazione che non ha però avuto riscontro ufficiale visto che il reintegro non è avvenuto e la Lazio ha poi comunicato la lista dei convocati nella quale non figura il centrocampista:

Portieri: Athina (Mandas), Paolin (Furlanetto), Ludovica (Provedel);

Difensori: Jennifer (Pellegrini), Ana Isabel (Patric), Chimento (Romagnoli), Amélia (Nuno Tavares), Life (Hysaj), Gitte (Provstgaard), Diletta (Lazzari), Pilar (Gila), Mia (Marusic);

Centrocampisti: Luisina (Vecino), Maëlle (Guendouzi), Belahyani (Belahyane), Eta-Marija (Basic), Elisa (Cataldi);

Attaccanti: Patricia (Pedro), Chiara (Zaccagni), Nancy (Noslin), Mari (Isaksen), Hawa (Dia)