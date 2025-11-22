Spalletti passa a quattro: come potrebbe giocare la sua nuova Juve

Spalletti prepara il passaggio alla difesa a quattro: come cambierebbe la Juventus dopo i rientri di Bremer e Cabal

Luciano Spalletti prepara il terreno per la sua nuova Juve. Nelle prime partite alla guida dei bianconeri, dopo l’avvicendamento con Igor Tudor, il tecnico toscano ha mantenuto la difesa a tre. Il passaggio a quattro, però, sembra solo questione di tempo.

Alla vigilia di Fiorentina-Juve, in conferenza stampa, l’allenatore ha ribadito: “La difesa a quattro? È una cosa che abbiamo un po’ accennato e che obbligatoriamente dobbiamo valutare. Ci vogliono le componenti e ci vuole ulteriore tempo. Di allenamenti ne abbiamo sviluppati pochi. In questa ipotesi, c’è dentro il fatto di riavere qualche difensore a disposizione perché poi ci vogliono i centrali, dei calciatori che per certi versi abbiamo lo stesso ma diventa fondamentale avere alternative e andarci dentro con più forza”.

A Firenze, causa indisponibilità, Spalletti confermerà la difesa a tre. Tuttavia, in attesa dei vari Bremer, Cabal e Rugani, si sta già preparando il terreno per il cambio di modulo. Ecco due possibili formazioni con il passaggio alla difesa a quattro.

La probabile Juventus con il 4-3-3

Luciano Spalletti nel corso della carriera, soprattutto con il Napoli dello Scudetto, si è distinto per il suo 4-3-3. Dop i rientri di Bremer e Cabal, il terzino potrebbe diventare titolare a sinista con Cambiaso a destra, dove finora ha offerto maggiori garanzie. Koopmeiners potrebbe essere alzato sulla linea del centrocampo, mentre il tridente sarebbe composto da Conceicao, Vlahovic e Yildiz.

Ad oggi, infatti, l’esterno portoghese offre maggiori garanzie rispetto ad uno Zhegrova in evidente crescita ma non ancora pronto per la titolarità e con i 90 minuti nelle gambe. Il ballottaggio, però, è già aperto, mentre David ed Openda partono dietro nelle nuove gerarchie di Spalletti.

La probabile Juventus con il 4-2-3-1

Un’altra variante della difesa a quattro per il tecnico bianconero è il 4-2-3-1, che Spalletti ha già utilizzato in passato. In questo caso Koopmeiners potrebbe essere avanzato ulteriormente sulla linea di trequarti.

In mediana Locatelli e Thuram, con l’unica punta Vlahovic davanti all’ex Atalanta e a Yildiz e Conceicao. Inizia insomma a prendere forma anche la nuova Juventus di Luciano Spalletti. In attesa dei rientri degli infortunati.