PAGELLE E TABELLINO Napoli-Atalanta 3-1: Conte cambia e vince, Neres e Noa Lang scatenati

I voti, top e flop, il tabellino del match serale della dodicesima giornata: il Napoli batte l’Atalanta con doppietta di Neres e gol di Noa Lang

Un Napoli inedito, con il 3-4-3, vince e convince contro la nuova Atalanta di Palladino. A nulla servono i tre attaccanti nerazzurri leggeri, senza riferimento. Tant’è che solo Scamacca prova a riaccendere le speranze dei bergamaschi.

Antonio Conte manda in campo dal primo sia Noa Lang che Neres: sono proprio loro due a sigillare la vittoria azzurra al Maradona. Buon lavoro anche di Hojlund contro Hien. Nel secondo tempo qualche sofferenza di troppo, anche il mister si innervosisce. Ad ogni modo, il Napoli porta a casa i tre punti e prova a ripartire dopo un momento negativo tra ottobre e novembre.

Le pagelle di Napoli-Atalanta

NAPOLI

TOP Neres 7,5 – Gioca a destra, la sua fascia. E sblocca subito il match in contropiede. Si riscatta dalle ultime prestazioni opache. La sosta gli ha fatto bene. Doppietta da sogno

FLOP – Juan Jesus 5 – Ingresso in campo non eccezionale. Avrà modo di rifarsi, probabilmente già in Champions League

Milinkovic-Savic 6,5

Beukema 6

Rrahmani 6,5 (Juan Jesus 5)

Buongiorno 6,5

Di Lorenzo 6,5

McTominay 6,5

Lobotka 6,5

Gutierrez 6,5 (Mazzocchi 6)

Lang 7 (Elmas 6)

Hojlund 6,5 (Lucca s.v.)

Neres 7,5 (Politano 6)

Conte 7

ATALANTA

TOP Scamacca 6,5 – Entra e cambia la partita. Nel secondo tempo domina l’area, dà fastidio fino all’ultimo. Bella la sua girata che porta al gol

FLOP Ahanor 4,5 – Partita da incubo. Neres è un bruttissimo cliente. Palladino lo vede in difficoltà e lo sostituisce all’intervallo

Carnesecchi 5

Djimsiti 5

Hien 4,5

Ahanor 4,5 (Kossounou 6)

Bellanova 5,5

Ederson 4,5

De Roon 5,5

Zappacosta 5,5 (Zalewski 6)

Pasalic 5 (Scamacca 6,5)

Lookman 5,5 (Maldini s.v.)

De Ketelaere 5 (Samardzic s.v.)

Palladino 5

Arbitro: Di Bello 6

Il tabellino di Napoli-Atalanta 3-1

Marcatori: 17′, 38′ Neres, 45′ Noa Lang, 52′ Scamacca

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (64′ Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (70′ Mazzocchi); Lang (70′ Elmas), Højlund (74′ Lucca), Neres (70′ Politano)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (45′ Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (62′ Zalewski); Pasalic (45′ Scamacca), Lookman (82′ Maldini); De Ketelaere (77′ Samardzic)

Arbitro: Di Bello; assistenti: Dei Giudici e Bahri; IV: Rapuano; VAR: Di Paolo e Gariglio

Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A)

Spettatori: circa 45 mila

Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 5′ di recupero nel secondo tempo