Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Atalanta 3-1: Conte cambia e vince, Neres e Noa Lang scatenati

Foto dell'autore

I voti, top e flop, il tabellino del match serale della dodicesima giornata: il Napoli batte l’Atalanta con doppietta di Neres e gol di Noa Lang

Un Napoli inedito, con il 3-4-3, vince e convince contro la nuova Atalanta di Palladino. A nulla servono i tre attaccanti nerazzurri leggeri, senza riferimento. Tant’è che solo Scamacca prova a riaccendere le speranze dei bergamaschi.

Esultanza al gol del Napoli
Le pagelle di Napoli-Atalanta (ANSA) Calciomercato.it

Antonio Conte manda in campo dal primo sia Noa Lang che Neres: sono proprio loro due a sigillare la vittoria azzurra al Maradona. Buon lavoro anche di Hojlund contro Hien. Nel secondo tempo qualche sofferenza di troppo, anche il mister si innervosisce. Ad ogni modo, il Napoli porta a casa i tre punti e prova a ripartire dopo un momento negativo tra ottobre e novembre.

Le pagelle di Napoli-Atalanta

NAPOLI

TOP Neres 7,5 – Gioca a destra, la sua fascia. E sblocca subito il match in contropiede. Si riscatta dalle ultime prestazioni opache. La sosta gli ha fatto bene. Doppietta da sogno

L'esultanza di Noa Lang
L’esultanza di Noa Lang (ANSA) Calciomercato.it

FLOP – Juan Jesus 5 – Ingresso in campo non eccezionale. Avrà modo di rifarsi, probabilmente già in Champions League

  • Milinkovic-Savic 6,5
  • Beukema 6
  • Rrahmani 6,5 (Juan Jesus 5)
  • Buongiorno 6,5
  • Di Lorenzo 6,5
  • McTominay 6,5
  • Lobotka 6,5
  • Gutierrez 6,5 (Mazzocchi 6)
  • Lang 7 (Elmas 6)
  • Hojlund 6,5 (Lucca s.v.)
  • Neres 7,5 (Politano 6)
  • Conte 7

ATALANTA

TOP Scamacca 6,5 – Entra e cambia la partita. Nel secondo tempo domina l’area, dà fastidio fino all’ultimo. Bella la sua girata che porta al gol

FLOP Ahanor 4,5 – Partita da incubo. Neres è un bruttissimo cliente. Palladino lo vede in difficoltà e lo sostituisce all’intervallo

  • Carnesecchi 5
  • Djimsiti 5
  • Hien 4,5
  • Ahanor 4,5 (Kossounou 6)
  • Bellanova 5,5
  • Ederson 4,5
  • De Roon 5,5
  • Zappacosta 5,5 (Zalewski 6)
  • Pasalic 5 (Scamacca 6,5)
  • Lookman 5,5 (Maldini s.v.)
  • De Ketelaere 5 (Samardzic s.v.)
  • Palladino 5

Arbitro: Di Bello 6

Il tabellino di Napoli-Atalanta 3-1

Marcatori: 17′, 38′ Neres, 45′ Noa Lang, 52′ Scamacca

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (64′ Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (70′ Mazzocchi); Lang (70′ Elmas), Højlund (74′ Lucca), Neres (70′ Politano)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (45′ Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (62′ Zalewski); Pasalic (45′ Scamacca), Lookman (82′ Maldini); De Ketelaere (77′ Samardzic)

Arbitro: Di Bello; assistenti: Dei Giudici e Bahri; IV: Rapuano; VAR: Di Paolo e Gariglio
Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A)
Spettatori: circa 45 mila
Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 5′ di recupero nel secondo tempo

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie