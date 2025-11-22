PAGELLE E TABELLINO Napoli-Atalanta 3-1: Conte cambia e vince, Neres e Noa Lang scatenati

I voti, top e flop, il tabellino del match serale della dodicesima giornata: il Napoli batte l’Atalanta con doppietta di Neres e gol di Noa Lang
Un Napoli inedito, con il 3-4-3, vince e convince contro la nuova Atalanta di Palladino. A nulla servono i tre attaccanti nerazzurri leggeri, senza riferimento. Tant’è che solo Scamacca prova a riaccendere le speranze dei bergamaschi.
Antonio Conte manda in campo dal primo sia Noa Lang che Neres: sono proprio loro due a sigillare la vittoria azzurra al Maradona. Buon lavoro anche di Hojlund contro Hien. Nel secondo tempo qualche sofferenza di troppo, anche il mister si innervosisce. Ad ogni modo, il Napoli porta a casa i tre punti e prova a ripartire dopo un momento negativo tra ottobre e novembre.
Le pagelle di Napoli-Atalanta
NAPOLI
TOP Neres 7,5 – Gioca a destra, la sua fascia. E sblocca subito il match in contropiede. Si riscatta dalle ultime prestazioni opache. La sosta gli ha fatto bene. Doppietta da sogno
FLOP – Juan Jesus 5 – Ingresso in campo non eccezionale. Avrà modo di rifarsi, probabilmente già in Champions League
- Milinkovic-Savic 6,5
- Beukema 6
- Rrahmani 6,5 (Juan Jesus 5)
- Buongiorno 6,5
- Di Lorenzo 6,5
- McTominay 6,5
- Lobotka 6,5
- Gutierrez 6,5 (Mazzocchi 6)
- Lang 7 (Elmas 6)
- Hojlund 6,5 (Lucca s.v.)
- Neres 7,5 (Politano 6)
- Conte 7
ATALANTA
TOP Scamacca 6,5 – Entra e cambia la partita. Nel secondo tempo domina l’area, dà fastidio fino all’ultimo. Bella la sua girata che porta al gol
FLOP Ahanor 4,5 – Partita da incubo. Neres è un bruttissimo cliente. Palladino lo vede in difficoltà e lo sostituisce all’intervallo
- Carnesecchi 5
- Djimsiti 5
- Hien 4,5
- Ahanor 4,5 (Kossounou 6)
- Bellanova 5,5
- Ederson 4,5
- De Roon 5,5
- Zappacosta 5,5 (Zalewski 6)
- Pasalic 5 (Scamacca 6,5)
- Lookman 5,5 (Maldini s.v.)
- De Ketelaere 5 (Samardzic s.v.)
- Palladino 5
Arbitro: Di Bello 6
Il tabellino di Napoli-Atalanta 3-1
Marcatori: 17′, 38′ Neres, 45′ Noa Lang, 52′ Scamacca
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (64′ Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (70′ Mazzocchi); Lang (70′ Elmas), Højlund (74′ Lucca), Neres (70′ Politano)
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (45′ Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (62′ Zalewski); Pasalic (45′ Scamacca), Lookman (82′ Maldini); De Ketelaere (77′ Samardzic)
Arbitro: Di Bello; assistenti: Dei Giudici e Bahri; IV: Rapuano; VAR: Di Paolo e Gariglio
Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A)
Spettatori: circa 45 mila
Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 5′ di recupero nel secondo tempo