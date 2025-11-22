PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVE 1-1: Yildiz assente ingiustificato, squillo di Kostic e d’orgoglio Mandragora

Le pagelle e il tabellino di Fiorentina-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: un pareggio che non rilancia nessuna delle due squdre. Male Yildiz, Vlahovic combatte e Mandragora spacca la porta
Una delle rivalità più sentite del campionato, in casa della Viola ultima in classifica, si trasforma fin dai primi istanti in una partita brutta e sporca. Pessima la tifoseria casalinga, che costringe il direttore di gara a interrompere per due volte la partita a causa dei cori razzisti all’indirizzo di Dusan Vlahovic.
FIORENTINA
- De Gea: 6.5
- Pongracic: 6
- Mari: 5
- Ranieri: 6
- Dodo: 5 (46′ Fortini 6.5)
- Mandragora: 7
- Fagioli: 6
- Sohm: 5.5 (60′ Ndour 5.5)
- Parisi: 5.5 (69′ Kouadio 5.5)
- Piccoli: 6.5 (60′ Gudmundsson 5.5)
- Kean: 6
- All. Vanoli: 6
JUVENTUS
- Top Kostic 6.5: l’unico squillo importante in casa Juventus arriva dall’esterno serbo, che con un gran tiro da fuori porta in vantaggio i bianconeri a fine primo tempo
- Flop Yildiz 5: Doveva essere la fucilata nella notte e, invece, c’è stato solo il silenzio dal 10 bianconero. Pochi squilli e senza la giusta convinzione. Notte fonda.
- Di Gregorio: 5
- Kalulu: 5.5
- Kelly: 6
- Koopmeiners: 6.5
- Cambiaso: 5.5 (76′ Conceicao 6.5)
- Locatelli: 6
- Thuram: 5 (66′ Miretti 6.5)
- Kostic: 6.5 (66′ Cabal 5)
- McKennie: 5
- Yildiz: 5 (87′ Openda s.v.)
- Vlahovic: 6 (87′ David s.v.)
- All. Luciano Spalletti: 5.5
- Arbitro Doveri: 5
Fiorentina-Juve, tabellino e formazioni
Fiorentina-Juve 1-1: 45′ Kostic, 48′ Mandragora
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Paolo Vanoli
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Luciano Spalletti.