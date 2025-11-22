Nuova tegola per il Napoli: anche Hojlund alza bandiera bianca

L’attaccante Azzurro ha chiuso anzitempo la sfida del “Maradona” contro l’Atalanta: la ricostruzione di quanto successo

Dopo un primo tempo letteralmente dominato e chiuso con un roboante 3-0, il Napoli si è messo in modalità gestione subendo il parziale ritorno dell’Atalanta di Raffaele Palladino che ha riaperto i giochi con Scamacca. Per Antonio Conte, però, le notizie negative arrivano nuovamente sul fronte infortuni.

A causa di un sospetto problema di natura muscolare (da capire se al flessore o al bicipite femorale), Rasmus Hojlund è stato costretto ad uscire dopo aver sollecitato l’intervento dello staff sanitario. Scuro in volto, il danese ha lasciato il campo al minuto 74 per far posto a Lorenzo Lucca.

Ritorna dunque l’incubo infortuni per Antonio Conte già costretto a far fronte a vere e proprie emergenze in questo primo scorcio di stagione. Ne sapremo di più nel corso delle prossime ore quando trapeleranno novità sulle condizioni di Hojlund: vi terremo aggiornati.