Icardi in Serie A, annuncio a sorpresa: “C’è anche la Juve”

L’ex capitano dell’Inter potrebbe non rinnovare il contratto col Galatasaray in scadenza a giugno

E se Icardi tornasse davvero in Serie A? Il suo ciclo col Galatasaray sembra davvero agli sgoccioli, il presente e il futuro dei giallorossi si chiama Osimhen.

Icardi in azione col Galatasaray
Icardi in Serie A, annuncio a sorpresa: "C'è anche la Juve"

Icardi spegnerà 33 candeline il prossimo 19 febbraio, per i canoni della nostra Serie A sarebbe ancora un ragazzino… Più che l’età, comunque, l’incognite potrebbero essere legate alle sue condizioni fisiche (è pur sempre reduce da un gravissimo infortunio) e alle sue motivazioni. Ha ancora fame di gol? Ha ancora voglia di vincere?

Sulla carta non ci sono dubbi: Icardi è una grande occasione di mercato, anche perché potrebbe essere preso a costo zero. Ad oggi, infatti, non ci sarebbero i margini per un rinnovo col Galatasaray del contratto in scadenza a giugno.

L’opzione rappresentata dal ritorno in Serie A, dove ha realizzato 121 gol in 219 partite, potrebbe prendere quota nei mesi a venire. Da qualche settimana sono ricominciati i rumors sul Milan, sempre a caccia di un bomber d’area di rigore, ma per l’ex capitano dell’Inter potrebbero muoversi pure le altre big.

Stando alle informazioni dello scout Riccardo Guffanti, intervenuto nella diretta di TopCalcio24, anche “squadre come Juve, Roma e Napoli si stanno interessando a Icardi”.

Serie A

