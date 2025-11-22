Fiorentina-Juventus, il pronostico che inchioda Spalletti

Alle ore 18, scendono in campo due squadre in difficoltà: ecco quale può essere il problema principale per i torinesi

La Serie A propone un sabato davvero interessante, con gare che potranno dire molto per la classifica e non solo. Attenzione che verte, in particolare, su Fiorentina-Juventus alle 18, al ‘Franchi’. Una gara che entrambe le squadre avrebbero necessità di vincere. E che proprio per questo, secondo il giornalista Giancarlo Padovan, finirà con grande probabilità in pareggio.

Padovan, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha esposto la sua visione, spiegando il possibile andamento del match. “La Juventus deve vincere per forza, ma è una squadra impaurita, irrisolta, non riesce quasi mai a raggiungere il proprio obiettivo. Non è detto che riuscirà a farcela, anche la Fiorentina ha le sue difficoltà, a questo punto il pareggio è il risultato più probabile secondo me”.

Per Spalletti e soci, sarebbe importantissimo centrare i tre punti per restare il più possibile in scia al gruppo di testa. Non vincere potrebbe già segnare, invece, un primo solco importante con le prime della graduatoria e che sarebbe assai difficile da colmare. Di fronte, però, la Juve si troverà una Fiorentina che ha un bisogno vitale di punti e che non ha ancora vinto in campionato. E’ possibile che sarà, dunque, una gara dominata dalla tensione.