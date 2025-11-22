Atalanta
Fiorentina-Juventus, il pronostico che inchioda Spalletti

Alle ore 18, scendono in campo due squadre in difficoltà: ecco quale può essere il problema principale per i torinesi

La Serie A propone un sabato davvero interessante, con gare che potranno dire molto per la classifica e non solo. Attenzione che verte, in particolare, su Fiorentina-Juventus alle 18, al ‘Franchi’. Una gara che entrambe le squadre avrebbero necessità di vincere. E che proprio per questo, secondo il giornalista Giancarlo Padovan, finirà con grande probabilità in pareggio.

Luciano Spalletti
Fiorentina-Juventus, il pronostico che inchioda Spalletti – Calciomercato.it

Padovan, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha esposto la sua visione, spiegando il possibile andamento del match. “La Juventus deve vincere per forza, ma è una squadra impaurita, irrisolta, non riesce quasi mai a raggiungere il proprio obiettivo. Non è detto che riuscirà a farcela, anche la Fiorentina ha le sue difficoltà, a questo punto il pareggio è il risultato più probabile secondo me”.

Per Spalletti e soci, sarebbe importantissimo centrare i tre punti per restare il più possibile in scia al gruppo di testa. Non vincere potrebbe già segnare, invece, un primo solco importante con le prime della graduatoria e che sarebbe assai difficile da colmare. Di fronte, però, la Juve si troverà una Fiorentina che ha un bisogno vitale di punti e che non ha ancora vinto in campionato. E’ possibile che sarà, dunque, una gara dominata dalla tensione.

