DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 22 novembre: Conte stravolge il Napoli LIVE

Le ultime notizie dal mondo del calcio live di Calciomercato.it: dal ritorno in campo della Serie A alle ultimissime di mercato

DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 22 novembre LIVE

Oggi la Serie A torna in campo con le prime gare della 12esima giornata, weekend che si apre con appuntamenti già importanti come Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta, prima del derby di Milano di domani. E nel frattempo, si iniziano a preparare le prime mosse di mercato in vista di gennaio.

Napoli-Atalanta, la novità tattica di Conte

In vista di Napoli-Atalanta di stasera, svolta tra gli azzurri: Conte sta pensando al 3-4-3, viste le diverse assenze a centrocampo e per trovare nuova pericolosità offensiva. Neres e Lang in lizza per essere lanciati davanti a supporto di Hojlund.

