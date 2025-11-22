Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, dodicesima giornata di campionato: segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato torna con un menù molto ricco

Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A torna in campo oggi con quattro gare in programma. Il piatto forte della dodicesima giornata di campionato è senza dubbio il derby di domenica sera tra Inter e Milan.

Luciano Spalletti a bordo campo
DIRETTA Serie A, dodicesima giornata di campionato: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Anche il palinsesto del sabato è, tuttavia, ricco di sfide affascinanti, con Fiorentina-Juventus alle 18 e Napoli-Atalanta alle 20.45. Dopo il silenzio stampa della vigilia e le polemiche post Bologna, un tema di grande dibattito resta il rapporto tra Conte e spogliatoio.

Dodicesima giornata Serie A, le partite di oggi

Come di consueto, il programma inizierà alle ore 15 con due partite in contemporanea:

ORE 15

CAGLIARI-GENOA

UDINESE-BOLOGNA

ORE 18

FIORENTINA-JUVENTUS

ORE 20.45

NAPOLI-ATALANTA

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Roma punti 24; Napoli e Milan 22; Bologna 21; Juventus 19; Como 18; Sassuolo 16; Lazio e Udinese 15; Cremonese e Torino 14 Atalanta 13; Cagliari e Lecce 10; Pisa 9; Parma 8; Genoa 7; Verona 6, Fiorentina 5.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie