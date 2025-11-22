DIRETTA Serie A, dodicesima giornata di campionato: segui la cronaca LIVE

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato torna con un menù molto ricco

Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A torna in campo oggi con quattro gare in programma. Il piatto forte della dodicesima giornata di campionato è senza dubbio il derby di domenica sera tra Inter e Milan.

Anche il palinsesto del sabato è, tuttavia, ricco di sfide affascinanti, con Fiorentina-Juventus alle 18 e Napoli-Atalanta alle 20.45. Dopo il silenzio stampa della vigilia e le polemiche post Bologna, un tema di grande dibattito resta il rapporto tra Conte e spogliatoio.

Dodicesima giornata Serie A, le partite di oggi

Come di consueto, il programma inizierà alle ore 15 con due partite in contemporanea:

ORE 15

CAGLIARI-GENOA

UDINESE-BOLOGNA

ORE 18

FIORENTINA-JUVENTUS

ORE 20.45

NAPOLI-ATALANTA

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Roma punti 24; Napoli e Milan 22; Bologna 21; Juventus 19; Como 18; Sassuolo 16; Lazio e Udinese 15; Cremonese e Torino 14 Atalanta 13; Cagliari e Lecce 10; Pisa 9; Parma 8; Genoa 7; Verona 6, Fiorentina 5.