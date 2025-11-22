Conte ‘risponde’ a De Laurentiis: “Non ce n’era bisogno”

Le parole del tecnico degli Azzurri dopo la vittoria contro l’Atalanta del “Maradona”: ecco quanto dichiarato ai microfoni di DAZN

Ci si attendeva una risposta importante da parte della squadra di Antonio Conte ha immediatamente reagito ai due schiaffi di Bologna meritandosi anche i complimenti di Aurelio De Laurentiis che nel post Napoli-Atalanta si è complimentato con i suoi ragazzi e con Conte, capace di “riprendere in mano la squadra”. Questo e tanti altri, i temi affrontati dal tecnico del Napoli ai microfoni di DAZN:

AMBIENTE CALDO – “C’era energia positiva in tutto lo stadio ed era da un po’ che non avvertivamo tutta questa positività. Sono stati i ragazzi ad alimentarla ma oggi l’ambiente era caldo e quando c’è, è trascinante. I ragazzi sono stati bravi contro una squadra molto forte contro l’Atalanta; squadra di livello alto che ci ha portato a fare una partita di intensità interessante”.

RACCONTO DI QUESTE SETTIMANE – “Non c’era bisogno di riprendermi la squadra. La squadra sta con me e lo sarà sempre: abbiamo un rapporto molto stretto, sanno che hanno difronte una persona vera e onesta a cui non piace mettere maschere. Sono uno che si espone cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. Nell’onestà, nella schiettezza e nei rapporti che ho con i ragazzi, sanno che niente e nessuno potrà mai incrinare il nostro rapporto. Potranno succedere tante cose, ma il rapporto sarà sempre molto forte. Poi dopo Bologna mi sono preso la responsabilità”.

PROBLEMATICA INFORTUNI – “Detto questo, ricordiamoci che stiamo facendo di necessità, virtù con gli infortuni. Queste cose non vengono messe in conto, si cerca comunque di andare più sul gossip e non sulle cose reali. Oggi avevamo due centrocampisti, abbiamo cambiato sistema di gioco: Elmas è un jolly e abbiamo Vergara che abbiamo un calciatore di grandissima prospettiva. Queste sono le problematiche vere; le altre sono tutte fesserie che dovremo affrontare”.