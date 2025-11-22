Brivido Conte, addio dopo Napoli-Atalanta? L’annuncio

I campioni d’Italia attesi al bivio, il big match di sabato sera può essere fondamentale anche per il destino del tecnico: cosa può accadere

Dopo le ultime turbolenze, il Napoli prova a rimettersi in carreggiata, preparando la sfida di sabato sera contro l’Atalanta. In cui sarà importantissima una reazione dal punto di vista del gioco e del risultato, per gli azzurri, per venire fuori da un momento complicato. Conte e i suoi si sono rimessi al lavoro, ma non è detto che il caso non possa esplodere di nuovo. Il giornalista Mario Mattioli non allontana, per il tecnico, lo spettro dell’addio in caso di risultato negativo.

Queste le dichiarazioni del collega ‘Rai’ ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Non escludo che la questione Conte non sia ancora chiusa, anzi. Nel momento in cui non dovesse arrivare il risultato contro l’Atalanta, per il Napoli, potrebbero anche esserci risvolti clamorosi“.

Si è molto parlato in questi giorni dell’eventualità delle dimissioni per il tecnico, a seguito delle sue dichiarazioni post sconfitta di Bologna, che hanno evidenziato diverse problematiche nella gestione del gruppo. Al ritorno a Castelvolturno, dopo una settimana di ferie a Torino con la sua famiglia che pure ha fatto discutere, non ci sono stati confronti particolarmente accesi con la squadra.

Conte ha incassato la fiducia incondizionata della società. Ora, vanno trovate risposte e soluzioni, all’interno dello spogliatoio e sul campo. Il prossimo tour de force dirà molto, se non tutto, su che tipo di stagione attenderà il Napoli, di sicuro molto più in difficoltà di quanto si sarebbe potuto immaginare, anche se, numeri alla mano, ancora in corsa per tutto.