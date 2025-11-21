Un altro ex Juve per Allegri? Il punto su Kaio Jorge e il Milan | CM.IT

In Brasile hanno accostato l’ex attaccante della Juventus alla squadra rossonera

Dalla Juve al Milan: sta succedendo di nuovo? Allegri ritrova un altro ex? Dopo aver accolto in rossonero la scorsa estate Adrien Rabiot, le indiscrezioni del 7 novembre del portale brasiliano O Tempo hanno accostato al Diavolo un altro ex juventino: Kaio Jorge.

Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come l’attaccante brasiliano sia pronto a tornare in Europa a gennaio, riportando l’interessamento di Aston Villa, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Benfica, Fulham, Porto, Sporting, Nottingham Forest e West Ham, tra le altre.

65 presenze, 31 gol e 9 assist con la maglia del Cruzeiro

42 presenze, 24 gol e 7 assist in stagione

contratto fino al 31 dicembre 2028

valutazione: 30-35 milioni

E i rossoneri? A Milanello sono arrivate relazioni lusinghiere sul 23enne, ma la richiesta da 30-35 milioni di euro del Cruzeiro ha sin qui impedito la nascita di una trattativa. Da monitorare con attenzione la pista Zenit, dove uno degli agenti dell’ex Frosinone, capocannoniere del campionato con 19 gol, ha già portato Wendel e Luiz Henrique.