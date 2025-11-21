Grande ritorno in Serie A, cambiano gli equilibri Scudetto: non è Brozovic

Tornerebbe a giocare in Italia quasi 14 anni dopo il suo addio

In questi giorni si fa un gran parlare di ritorni importanti in Serie A nel prossimo calciomercato di gennaio. Su tutti, quello di Marcelo Brozovic: dall’Arabia, o meglio dall’Al-Nassr col quale è in scadenza a giugno, alla Juve dove riabbraccerebbe Luciano Spalletti.

Non un allenatore qualunque, bensì quello che gli ha svoltato la carriera piazzandolo in cabina di regia. Insomma, quello che gli ha dato un’identità tattica vanamente cercata prima.

Brozovic e non solo, già perché c’è un altro big per il quale si ipotizza un riapprodo imminente nel massimo campionato italiano: parliamo di Thiago Silva, al quale Ancelotti avrebbe ‘consigliato’ di tornare a giocare in Europa per potersi giocare meglio le sue chance di convocazione al Mondiale. L’ultimo prima del ritiro dal calcio giocato.

Europa chiama Italia, nello specifico chiama Milan dove fare ritorno quasi 14 anni dopo il suo addio e dove ritroverebbe il suo ex allenatore proprio in rossonero: Max Allegri.

Tra i due, come noto, c’è un eccellente rapporto. Proprio il difensore brasiliano, 41 anni compiuti lo scorso settembre e attualmente al Fluminense, ha vinto il sondaggio X di Calciomercato.it.

Ai nostri followers avevamo chiesto “Quale grande ritorno in SerieA nel calciomercato di gennaio sposterebbe gli equilibri in chiave Scudetto?”.

L’opzione Thiago Silva-Milan è stata la più votata: 45,5%. E non era affatto scontato.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ↪️Quale grande ritorno in #SerieA nel #calciomercato di gennaio sposterebbe gli equilibri in chiave Scudetto❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 20, 2025

Ha avuto la meglio e in maniera netta su Kim-Inter, seconda col 31,8%, e su Brozovic-Juve, terza e ultima col restante 22,7%.