Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Grande ritorno in Serie A, cambiano gli equilibri Scudetto: non è Brozovic

Foto dell'autore

Tornerebbe a giocare in Italia quasi 14 anni dopo il suo addio

In questi giorni si fa un gran parlare di ritorni importanti in Serie A nel prossimo calciomercato di gennaio. Su tutti, quello di Marcelo Brozovic: dall’Arabia, o meglio dall’Al-Nassr col quale è in scadenza a giugno, alla Juve dove riabbraccerebbe Luciano Spalletti.

Non un allenatore qualunque, bensì quello che gli ha svoltato la carriera piazzandolo in cabina di regia. Insomma, quello che gli ha dato un’identità tattica vanamente cercata prima.

Brozovic con la Croazia
Grande ritorno in Serie A, cambiano gli equilibri Scudetto: non è Brozovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Brozovic e non solo, già perché c’è un altro big per il quale si ipotizza un riapprodo imminente nel massimo campionato italiano: parliamo di Thiago Silva, al quale Ancelotti avrebbe ‘consigliato’ di tornare a giocare in Europa per potersi giocare meglio le sue chance di convocazione al Mondiale. L’ultimo prima del ritiro dal calcio giocato.

Europa chiama Italia, nello specifico chiama Milan dove fare ritorno quasi 14 anni dopo il suo addio e dove ritroverebbe il suo ex allenatore proprio in rossonero: Max Allegri.

Tra i due, come noto, c’è un eccellente rapporto. Proprio il difensore brasiliano, 41 anni compiuti lo scorso settembre e attualmente al Fluminense, ha vinto il sondaggio X di Calciomercato.it.

Thiago Silva con la maglia del Fluminense
Thiago Silva al Milan e cambiano gli equilibri Scudetto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ai nostri followers avevamo chiesto “Quale grande ritorno in SerieA nel calciomercato di gennaio sposterebbe gli equilibri in chiave Scudetto?”.

L’opzione Thiago Silva-Milan è stata la più votata: 45,5%. E non era affatto scontato.

Ha avuto la meglio e in maniera netta su Kim-Inter, seconda col 31,8%, e su Brozovic-Juve, terza e ultima col restante 22,7%.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie