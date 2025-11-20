Atalanta
Un campione del mondo per Chivu: Marotta lancia l’assalto a gennaio

Per la prossima sessione di mercato l’Inter ha già un piano e la dirigenza punta a regalare un rinforzo al tecnico

Tempo per pensare al mercato, al momento, ce n’è poco. Il focus in casa Inter è chiaramente sul derby contro il Milan, in programma domenica sera per una ripresa di campionato bollente.

Marotta
Inter pensa ad Emiliano Martinez per gennaio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sarà la prima stracittadina da tecnico per Cristian Chivu, mentre i giocatori dovranno essere bravi a focalizzarsi sul campo e a lasciar perdere le questioni legate alle nazionali. E a proposito di nazionali e di Coppa del Mondo, dall’Inghilterra sottolineano come un obiettivo nerazzurro per il mercato di gennaio sia proprio un campione del mondo in carica. Si tratta di Emiliano Martinez, che con le sue parate ha sigillato la vittoria dell’Argentina sulla Francia in Qatar. L’estremo difensore sudamericano ha ormai un rapporto deteriorato con l’Aston Villa e potrebbe cambiare aria a gennaio.

Inter, Emiliano Martinez per gennaio: l’Aston Villa ha già il sostituto

Come sottolinea ‘Football Insider’, in casa nerazzurra persistono alcuni dubbi in merito a Yann Sommer. Lo svizzero non sta convincendo e il club starebbe cercando un erede. Erede che avrebbero individuato in Martinez, ormai separato in casa a Birmingham.

Emiliano Martinez
Inter, per gennaio pista Emiliano Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E il club inglese, a fronte di una buona offerta, sarebbe disposto a dire sì ad una cessione del portiere argentino, nonostante un contratto fino al 2029. Sulle sue tracce si era mosso il Manchester United, che però nelle ultime ore del mercato estivo ha deciso di puntare sul giovane belga Lammens. Ecco dunque che in pole ci sarebbero i nerazzurri, con Marotta che starebbe studiando il grande colpo. Nel frattempo l’Aston Villa sta sondando il terreno per un sostituto, che avrebbe già individuato. Il nome in pole è quello di James Trafford, acquistato in estate dal Manchester City per ereditare il posto di Ederson, ma subito relegato in panchina dopo l’arrivo di Gigio Donnarumma.

