Sport e Salute-Adidas insieme, Paulo Dybala guest star: “Ho lavorato tanto per i miei obiettivi” | VIDEO CM.IT

L’argentino della Roma ospite d’eccezione allo Stadio dei Marmi per la presentazione della partnership tra valori dello sport e innovazione

Luce come vita. Movimento come essenza. Sport come energia vitale di tutti. Con queste parole prende vita la nuova partnership triennale tra Sport e Salute e adidas, che da oggi diventa main partner della società partecipata dello Stato che si occupa di sviluppo e della crescita dello sport e dei corretti stili di vita.

Un’alleanza che unisce visione, innovazione e passione per costruire una nuova cultura del movimento, capace di parlare a giovani e meno giovani, mettendo al centro i valori dello sport come strumento d’ inclusione, aggregazione, salute e benessere psicofisico. La partnership è stata presentata con un evento inedito allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, nell’occasione è stato anche mostrato per la prima volta il tunnel riqualificato e le nuove torri faro.

Dybala: “Insieme a Sport e Salute per aiutare i giovani”

Ospite d’eccezione Paulo Dybala, che ha raccontato la sua esperienza e l’importanza dello sport nella sua vita: “È un vero onore essere qui in questo luogo fantastico. In tanti momenti della mia vita ho avuto il piacere di fare tantissimi sport. Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto. Ho condiviso tanti momenti con amici che adesso sono ancora accanto a me, e con cui ho condiviso valori umani e con cui sono cresciuto. Per questo siamo qua, ringrazio Adidas Sport e Salute per l’invito, abbiamo un obiettivo: aiutare i giovani. Oggi si passa tanto tempo davanti ad uno schermo, ma bisogna condividere momenti con amici, famiglia, all’aria aperta”.

“Lavorare per questo è un vero onore. Sono un ragazzo che ha lavorato tanto nello sport per raggiungere degli obiettivi. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa in più. Sono sicuro che durante tutta la vostra vita lo sport vi accompagnerà e vi darà grande soddisfazione. Grazie ancora per l’invito”. Dybala è rimasto ad assistere allo spettacolo di luci dello stadio dei Marmi, ha parlato con l’ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e im presidente Mezzaroma, poi è andato via senza però rilasciare dichiarazioni sulla Roma o su altri argomenti”.

