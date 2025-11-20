Inter-Milan | Il derby: “Firmo per il pareggio”, con Gian Luca Rossi e Cristiano Ruiu | ESCLUSIVO

Super puntata di TI AMO CALCIOMERCATO in vista della stracittadina di Milano

Manca sempre meno all’attesissimo derby di Milano.

Inter contro Milan, appuntamento a domenica sera al ‘Meazza’ per una sfida che vale di nuovo la vetta della classifica.

Nel nuovo appuntamento di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo avuto ospiti due volti noti e di riferimento delle due squadre: Gian Luca Rossi da una parte, in rappresentanza dell’Inter e del tifoso interista, Cristiano Ruiu dall’altra in rappresentanza, invece, del Milan e del tifoso milanista.

Manco a dirlo, è stata una diretta rovente con i Rossi e Ruiu che si sono battuti colpo su colpo. Una sfida a 360° sulla stracittadina che finalmente torna ad avere un certo peso per il campionato.

Chi la spunterà tra Inter e Milan? Domanda da un milione di dollari a cui è difficile dare una risposta, forse… “Firmo per il pareggio”: i nostri ospiti si sono comunque sbilanciati. Sbilanciati, soprattutto, sui nomi dei calciatori che potrebbero risultare decisivi: l’ex Calhanoglu sponda Inter, Pulisic sponda Milan.