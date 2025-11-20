Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter-Milan | Il derby: “Firmo per il pareggio”, con Gian Luca Rossi e Cristiano Ruiu | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Super puntata di TI AMO CALCIOMERCATO in vista della stracittadina di Milano

Manca sempre meno all’attesissimo derby di Milano.

Inter contro Milan, appuntamento a domenica sera al ‘Meazza’ per una sfida che vale di nuovo la vetta della classifica.

Nel nuovo appuntamento di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo avuto ospiti due volti noti e di riferimento delle due squadre: Gian Luca Rossi da una parte, in rappresentanza dell’Inter e del tifoso interista, Cristiano Ruiu dall’altra in rappresentanza, invece, del Milan e del tifoso milanista.

Manco a dirlo, è stata una diretta rovente con i Rossi e Ruiu che si sono battuti colpo su colpo. Una sfida a 360° sulla stracittadina che finalmente torna ad avere un certo peso per il campionato.

Chi la spunterà tra Inter e Milan? Domanda da un milione di dollari a cui è difficile dare una risposta, forse… “Firmo per il pareggio”: i nostri ospiti si sono comunque sbilanciati. Sbilanciati, soprattutto, sui nomi dei calciatori che potrebbero risultare decisivi: l’ex Calhanoglu sponda Inter, Pulisic sponda Milan.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie