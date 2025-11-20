Atalanta
Cento milioni sul tavolo: arrivano i soldi per prendere Yildiz

La maxi offerta dalla Premier e quella, eventualmente, dalla Liga

Il rinnovo di Yildiz è un tema scottante, soprattutto è un qualcosa che rende incerto il futuro del numero 10 della Juve.

Se resterà o meno a Torino lo vedremo nella prossima estate, ma sicuramente un peso lo avrà anche l’esito di questa stagione: certo o quasi il suo addio ai bianconeri in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
Cento milioni sul tavolo: arrivano i soldi per prendere Yildiz

Comolli e soci potrebbero metterci due secondi a trovare un acquirente. Per il classe 2005 c’è davvero la fila, con la Premier in testa. Nelle ultime settimane, tuttavia, hanno preso consistenza i rumors circa l’ingresso in scena delle due top di Spagna, Real Madrid e Barcellona.

Le ‘Merengues’ potrebbero muoversi qualora partisse Vinicius jr, nel mirino di club sauditi, o anche ‘solo’ di Rodrygo. I blaugrana idem, solamente se andasse via un big davanti. Su tutti, Raffaello Dias Belloli: noto semplicemente come Raphinha.

Anche per l’esterno brasiliano si parla sempre di Arabia, ma in queste ore è emersa pure un’altra pista di assoluto rilievo: il Liverpool. Per alcune fonti ispaniche, il quasi 29enne di Porto Alegre potrebbe essere l’erede di Momo Salah.

Juve, Raphinha può finanziare l’affare Yildiz

Raphinha esulta dopo un gol col Barcellona
Juve, Raphinha finanzia l'affare Yildiz

Stando sempre a queste fonti spagnole, i ‘Reds’ potrebbero arrivare a spingersi fino a 100 milioni di euro per il cartellino del numero 11 della squadra di Flick, attualmente ancora ai box per una lesione al tendine del ginocchio. Con la cessione di Raphinha, Laporta potrebbe potenzialmente provare a prendere Yildiz con una proposta anche superiore ai 60/70 milioni.

