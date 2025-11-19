Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Plusvalenze fittizie, UFFICIALE Udinese: “Richiesta di rinvio a giudizio”

Foto dell'autore

Ecco a quale indagine è legata la richiesta della Procura di Udine

Con una nota ufficiale, l’Udinese ha reso noto che la Procura della Repubblica di Udine ha formulato una “richiesta di rinvio a giudizio del Presidente Franco Soldati e del Vicepresidente Stefano Campoccia”.

Tifosi Udinese
Plusvalenze fittizie, UFFICIALE Udinese: “Richiesta di rinvio a giudizio” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Udinese, doppio rinvio a giudizio per presunte plusvalenze fittizie nell’affare Mandragora

La richiesta è legata “all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora“.

“Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini – aggiunge il club friulano – Non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal GIP di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del GUP di Udine.

Si confida, pertanto, che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati“, conclude il comunicato dell’Udinese.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie