Plusvalenze fittizie, UFFICIALE Udinese: “Richiesta di rinvio a giudizio”

Ecco a quale indagine è legata la richiesta della Procura di Udine

Con una nota ufficiale, l’Udinese ha reso noto che la Procura della Repubblica di Udine ha formulato una “richiesta di rinvio a giudizio del Presidente Franco Soldati e del Vicepresidente Stefano Campoccia”.

Udinese, doppio rinvio a giudizio per presunte plusvalenze fittizie nell’affare Mandragora

La richiesta è legata “all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora“.

“Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini – aggiunge il club friulano – Non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal GIP di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del GUP di Udine.

Si confida, pertanto, che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati“, conclude il comunicato dell’Udinese.