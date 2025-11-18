Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Via Gattuso, già scelto il prossimo CT della Nazionale: battuto Conte

Foto dell'autore

Come il tecnico leccese, anche lui adesso sta allenando un club

Gattuso non ha altre possibilità: deve portare l’Italia al Mondiale, in caso contrario per lui non ci potrà essere futuro sulla panchina della Nazionale.

Gattuso in conferenza stampa
Via Gattuso, già scelto il prossimo CT della Nazionale: battuto Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Su Calciomercato.it ci siamo già proiettati avanti, mettendo in un angolo il tema Mondiale. Ai nostri followers X abbiamo chiesto quale sarebbe l’ideale futuro CT azzurro. In buona sostanza, il miglior successore possibile di Gennaro Gattuso.

Tra i papabili abbiamo infilato anche Thiago Motta, ma l’ex allenatore della Juve è arrivato ultimo prendendo appena l’8,1% di voti. Il doppio di lui, ma comunque poco, ha conquistato il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano.

Futuro CT Italia, Allegri batte Conte

Alla fine, come prevedibile, è stata lotta a due tra Antonio Conte – già CT dell’Italia dal 2014 al 2016 – e Massimiliano Allegri. Quindi tra l’allenatore del Napoli e quello del Milan.

Allegri prima di una partita del Milan
Nazionale, Allegri l’ideale CT futuro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Antonio Conte, che ha lasciato un ottimo ricordo della sua esperienza in azzurro, ha preso il 35,1% di voti. Tanto, ma non abbastanza per aggiudicarsi il sondaggio di Calciomercato.it.

Per il 40,5% dei nostri utenti, perlomeno di quelli che hanno votato, l’ideale futuro CT dell’Italia sarebbe Max Allegri.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie