Via Gattuso, già scelto il prossimo CT della Nazionale: battuto Conte

Come il tecnico leccese, anche lui adesso sta allenando un club

Gattuso non ha altre possibilità: deve portare l’Italia al Mondiale, in caso contrario per lui non ci potrà essere futuro sulla panchina della Nazionale.

Su Calciomercato.it ci siamo già proiettati avanti, mettendo in un angolo il tema Mondiale. Ai nostri followers X abbiamo chiesto quale sarebbe l’ideale futuro CT azzurro. In buona sostanza, il miglior successore possibile di Gennaro Gattuso.

Tra i papabili abbiamo infilato anche Thiago Motta, ma l’ex allenatore della Juve è arrivato ultimo prendendo appena l’8,1% di voti. Il doppio di lui, ma comunque poco, ha conquistato il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano.

Futuro CT Italia, Allegri batte Conte

Alla fine, come prevedibile, è stata lotta a due tra Antonio Conte – già CT dell’Italia dal 2014 al 2016 – e Massimiliano Allegri. Quindi tra l’allenatore del Napoli e quello del Milan.

Antonio Conte, che ha lasciato un ottimo ricordo della sua esperienza in azzurro, ha preso il 35,1% di voti. Tanto, ma non abbastanza per aggiudicarsi il sondaggio di Calciomercato.it.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🇮🇹 #Italia, prosegue la crisi della Nazionale: quale CT sarebbe l’ideale al posto di #Gattuso in futuro ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 18, 2025

Per il 40,5% dei nostri utenti, perlomeno di quelli che hanno votato, l’ideale futuro CT dell’Italia sarebbe Max Allegri.