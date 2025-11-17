Jannik vola mentre l’Italia affonda: perché Sinner è la nuova Nazionale

Crolla l’Italia di Gattuso in un altro giorno storico per l’Italia del tennis con Jannik Sinner: perché è lui la nuova Nazionale

“Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno. Venire a vederlo è crearsi l’opportunità di dire io c’ero. Gli ho sempre visto fare cose differenti, più futuristiche e qualitative”.

Così Luciano Spalletti, presente a Torino per la finalissima contro Alcaraz, ha descritto Jannik Sinner ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il tennista italiano si è confermato campione alle ATP Finals, dominando anche questa edizione e stavolta battendo in finale il suo più grande ed unico rivale. Ironia della sorte, a poche ore dal trionfo dell’Azzurro è arrivato il crollo dell’Italia di Gattuso a San Siro.

Mentre Sinner continua a riscrivere la storia, la Nazionale di calcio non riesce più a risollevarsi ed a marzo rischia di rimanere fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva. La nuova Nazionale, ormai, è Jannik Sinner.

Sinner è la Nazionale: Jannik ha già superato anche l’Italia

Il fenomeno altoatesino negli ultimi anni ha conquistato appassionati di tennis e non. Continua a tenere incollati alla TV milioni e milioni di tifosi. Fa esultare e, come ogni fuoriclasse, divide anche.

Provate a chiedere a qualsiasi persona se aspetta di più la prossima partita di Sinner o della Nazionale italiana. Quando gioca Jannik tutta l’Italia si ferma. È lui la nuova Nazionale.