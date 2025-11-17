Caos Italia, questa volta paga lui: fuori subito

Altro tonfo per la Nazionale italiana contro la Norvegia. È tempo di fare bilanci in vista dei playoff: il sondaggio di oggi

Non c’è pace per l’Italia che crolla ancora sotto i colpi di una Norvegia semplicemente più forte ed in grado di sbancare San Siro per 4-1 capovolgendo l’iniziale vantaggio azzurro di Esposito.

La gara di ieri non avrebbe potuto realisticamente capovolgere le sorti della qualificazione mondiale degli azzurri, ma era lecito aspettarsi una prestazione importante contro una squadra forte, provando almeno a vincere la partita. Nulla di tutto questo visto che la truppa di Gattuso è caduta in malo modo sotto i colpi di Haaland e soci in virtù di una ripresa ai limiti del disastroso.

Lo stesso ct in conferenza dopo la gara si è scusato con i tifosi ammettendo: “Chiediamo scusa, oggi c’è da chiedere scusa ai tifosi. Ci assumiamo le responsabilità. Quella di oggi per me era una partita molto importante, giocavamo contro una squadra forte e ci poteva dare la mentalità per fare uno step in più. Abbiamo fallito”.

Una brutta figura quindi quella della Nazionale italiana che ora dovrà attendere l’avversaria delle semifinali playoff in programma il prossimo marzo. Servirà una squadra ben diversa da quella vista ieri a San Siro, andando a raccogliere i cocci di una situazione che per ora resta drammatica.

Inevitabile nelle ore successive alla debacle andare a caccia dei ‘colpevoli’. In questo senso ecco l’esito del sondaggio proposto sui profili di Calciomercato.it:

📲MOMENTO SONDAGGIO Altro tonfo dell’#Italia contro la #Norvegia. Chi ha più responsabilità in questa situazione? — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 17, 2025

Vi avevamo chiesto su X di chi fossero le responsabilità maggiori della situazione ostica in cui versa la nazionale azzurra. Con l‘80,4% delle preferenze, un risultato schiacciante, il dito è stato puntato quasi esclusivamente contro la Federazione. Il 17,4% ha optato per i calciatori, mentre non sembrano esserci colpe per Gattuso, scelto solo dal 2,2%.