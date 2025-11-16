Super colpo dal Bayern Monaco: la Juve fa sul serio

La Juve sogna il colpo dal Bayern: arrivano nuove conferme direttamente dalla Germania. Tutti i dettagli

Inizia a prendere forma la nuova Juventus di Luciano Spalletti. Prima della sosta, il nuovo tecnico bianconero ha di fatto annunciato il passaggio alla difesa a quattro.

Nel frattempo, sul mercato, si parla anche di attaccanti. Nel podcast della ‘BILD’ “Bayern Insider”, infatti, l’autorevole giornalista tedesco Christian Falk ha confermato l’interesse dei bianconeri per Serge Gnabry. L’esterno del Bayern Monaco ha un contratto in scadenza a giugno ed è attenzionato anche dal Liverpool di Slot.

Gnabry era in bilico già la scorsa estate. Dopo aver ceduto Leroy Sané e Kingsley Coman, però, Vincent Kompany ha deciso di trattenere il tedesco: il giocatore si è ripreso il Bayern e sta offrendo ottime prestazioni, ma il prolungamento continua a non arrivare. Juventus e Liverpool sono così alla finestra.

Calciomercato Juve, occhi puntati su Gnabry

Gnabry ha già segnato 4 gol e fornito 3 assist in 7 presenze da titolare in Bundesliga in questa stagione, attirando così nuovamente l’interesse di Liverpool e Juventus.

Entrambi i club, riferisce Falk, avrebbero già contattato Gnabry, mentre il Bayern – dal canto suo – è disposto a offrirgli un contratto biennale, ma solo a condizione che accetti una riduzione dello stipendio. La situazione è tutta in divenire e la Juventus sembra intenzionata a fare sul serio in caso di mancato rinnovo con i bavaresi.