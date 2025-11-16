Pio Esposito fa impazzire i tifosi Azzurri: “Adesso Haaland sa chi è”

Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia davanti ad Haaland e fa impazzire i tifosi: “Adesso lo ha conosciuto”
Italia avanti con la Norvegia nel big match di San Siro che chiude il girone delle qualificazioni Mondiali. Gli Azzurri hanno sbloccato il match grazie a Pio Esposito.
Alla vigilia della partita, Erling Haaland si è espresso così sul talento dell’Inter: “Ad essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l’Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l’Inter, è così”. Dichiarazioni che hanno fatto sicuramente discutere e che sono tornate virali dopo la rete del centravanti classe 2005. Pio Esposito fa impazzire i tifosi Azzurri sui social.
Italia, i tifosi impazziscono per Pio Esposito
Pio #Esposito li farà diventare pazzi #Italianorvegia
— FabioRussello (@FabioRussello) November 16, 2025
Norvegia già ai Mondiali mentre l’italia deve sperare di pescare Irlanda del nord e Repubblica ceca ai playoff per sperare di qualificarsi
Il primo pensiero dei giornalai italioti? Le dichiarazioni di Haaland su Pio Esposito
💀💀
— Franculino Er Criminale (@Calabrismo) November 16, 2025
Pio Esposito è la cosa più vicina a Icardi che abbia mai visto.
Secondo attaccante più forte del 21° secolo dopo Maurito
— BRUCE (@_E_C_U_R_B) November 16, 2025
Magari adesso Haland ha capito chi è Pio Esposito. 💙⚽️ #ItaliaNorvegia pic.twitter.com/3Lksv3e2fX
— Stefano (@steilbarellino) November 16, 2025
Mamma mia domani Pio sarà più forte di Haaland aiuto
— Augusto – censurato 🖐🏽 (@Augusto61716223) November 16, 2025
Ho visto il gol di Pio Esposito: se per voi è un centravanti “normale” (qui ho letto addirittura “mediocre”) secondo me dovreste guardare più partite di questo sport.
— Mario Caruso (@mariocaruso90) November 16, 2025