Pio Esposito fa impazzire i tifosi Azzurri: “Adesso Haaland sa chi è”

Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia davanti ad Haaland e fa impazzire i tifosi: “Adesso lo ha conosciuto”

Italia avanti con la Norvegia nel big match di San Siro che chiude il girone delle qualificazioni Mondiali. Gli Azzurri hanno sbloccato il match grazie a Pio Esposito.

Alla vigilia della partita, Erling Haaland si è espresso così sul talento dell’Inter: “Ad essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l’Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l’Inter, è così”. Dichiarazioni che hanno fatto sicuramente discutere e che sono tornate virali dopo la rete del centravanti classe 2005. Pio Esposito fa impazzire i tifosi Azzurri sui social.

Italia, i tifosi impazziscono per Pio Esposito

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Norvegia già ai Mondiali mentre l’italia deve sperare di pescare Irlanda del nord e Repubblica ceca ai playoff per sperare di qualificarsi Il primo pensiero dei giornalai italioti? Le dichiarazioni di Haaland su Pio Esposito 💀💀 — Franculino Er Criminale (@Calabrismo) November 16, 2025

Pio Esposito è la cosa più vicina a Icardi che abbia mai visto.

Secondo attaccante più forte del 21° secolo dopo Maurito — BRUCE (@_E_C_U_R_B) November 16, 2025

Magari adesso Haland ha capito chi è Pio Esposito. 💙⚽️ #ItaliaNorvegia pic.twitter.com/3Lksv3e2fX — Stefano (@steilbarellino) November 16, 2025

Mamma mia domani Pio sarà più forte di Haaland aiuto — Augusto – censurato 🖐🏽 (@Augusto61716223) November 16, 2025