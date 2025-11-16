Atalanta
Pio Esposito fa impazzire i tifosi Azzurri: “Adesso Haaland sa chi è”

Foto dell'autore

Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia davanti ad Haaland e fa impazzire i tifosi: “Adesso lo ha conosciuto”

Italia avanti con la Norvegia nel big match di San Siro che chiude il girone delle qualificazioni Mondiali. Gli Azzurri hanno sbloccato il match grazie a Pio Esposito.

Pio Esposito ancora in gol con la Nazionale (Foto ANSA) – calciomercato.it

Alla vigilia della partita, Erling Haaland si è espresso così sul talento dell’Inter: “Ad essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l’Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l’Inter, è così”. Dichiarazioni che hanno fatto sicuramente discutere e che sono tornate virali dopo la rete del centravanti classe 2005. Pio Esposito fa impazzire i tifosi Azzurri sui social.

Italia, i tifosi impazziscono per Pio Esposito

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

