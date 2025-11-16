PAGELLE E TABELLINO ITALIA-NORVEGIA 1-4: Gattuso, che botta. Haaland strappazza gli Azzurri

Voti e giudizi del match di San Siro valido per l’ultima giornata del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026

Italia

Donnarumma 5,5

Di Lorenzo 5

Mancini 6

Bastoni 5. Dall’86’ Buongiorno sv

Politano 6

Barella 5,5. Dall’86’ Ricci sv

Locatelli 5,5. Dal 79′ Scamacca sv

Frattesi 5. Dal 68′ Cristante 5,5

Dimarco 5,5

Retegui 6

Esposito 6,5. Dal 79′ Zaccagni sv

CT Gattuso 5

Primo tempo buono, a tratti buonissimo contro la Norvegia che però era semplicemente un po’ appisolata. Nel secondo tempo è emerso il divario, anche se il 4-1 è senza dubbio esagerato. Però l’Italia si è buttata già subito e questo non va bene, perché a marzo non ci si potrà permettere neanche mezzo secondo di questo sentimento. Mancini – che pure sbaglia nel finale – e Pio Esposito con Retegui dietro, sono quelli che danno qualche segnale positivo. Per il resto alla fine troppo poco per far pensare a qualcosa di davvero buono.

Norvegia

Nyland 6,5

Ryerson 6

Ajer 6,5

Heggem 5,5

Wolfe 5,5

Thorstvedt 6. Dal 75′ Aasgaard 6

Berge 6

Berg 6,5. Dal 64′ Thorsby 6

Nusa 7,5

Sorloth 6,5. Dal 75′ Bobb

Haaland 7. Strand Larsen 6,5

CT Solbakken 7

ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez 6

Il tabellino di Italia-Norvegia

Marcatori: 11′ Esposito (I), 64′ Nusa (N), 78′ Haaland (N), 80′ Haaland (N), 93′ Strand Larsen (N)

Ammoniti: Gattuso (I), Barella (I), Bastoni (I), Haaland (N), Esposito (I)

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (86′ Buongiorno); Politano, Barella (86′ Ricci), Locatelli (79′ Scamacca), Frattesi (68′ Cristante), Dimarco; Retegui, Esposito (79′ Zaccagni). CT Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt (75′ Aasgaard), Berge, Berg (64′ Thorsby), Nusa; Sorloth (75′ Bonb), Haaland (Strand Larsen). CT Solbakken.

Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez