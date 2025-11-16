PAGELLE E TABELLINO ITALIA-NORVEGIA 1-4: Gattuso, che botta. Haaland strappazza gli Azzurri

Voti e giudizi del match di San Siro valido per l’ultima giornata del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026
Italia
Donnarumma 5,5
Di Lorenzo 5
Mancini 6
Bastoni 5. Dall’86’ Buongiorno sv
Politano 6
Barella 5,5. Dall’86’ Ricci sv
Locatelli 5,5. Dal 79′ Scamacca sv
Frattesi 5. Dal 68′ Cristante 5,5
Dimarco 5,5
Retegui 6
Esposito 6,5. Dal 79′ Zaccagni sv
CT Gattuso 5
Primo tempo buono, a tratti buonissimo contro la Norvegia che però era semplicemente un po’ appisolata. Nel secondo tempo è emerso il divario, anche se il 4-1 è senza dubbio esagerato. Però l’Italia si è buttata già subito e questo non va bene, perché a marzo non ci si potrà permettere neanche mezzo secondo di questo sentimento. Mancini – che pure sbaglia nel finale – e Pio Esposito con Retegui dietro, sono quelli che danno qualche segnale positivo. Per il resto alla fine troppo poco per far pensare a qualcosa di davvero buono.
Norvegia
Nyland 6,5
Ryerson 6
Ajer 6,5
Heggem 5,5
Wolfe 5,5
Thorstvedt 6. Dal 75′ Aasgaard 6
Berge 6
Berg 6,5. Dal 64′ Thorsby 6
Nusa 7,5
Sorloth 6,5. Dal 75′ Bobb
Haaland 7. Strand Larsen 6,5
CT Solbakken 7
ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez 6
Il tabellino di Italia-Norvegia
Marcatori: 11′ Esposito (I), 64′ Nusa (N), 78′ Haaland (N), 80′ Haaland (N), 93′ Strand Larsen (N)
Ammoniti: Gattuso (I), Barella (I), Bastoni (I), Haaland (N), Esposito (I)
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (86′ Buongiorno); Politano, Barella (86′ Ricci), Locatelli (79′ Scamacca), Frattesi (68′ Cristante), Dimarco; Retegui, Esposito (79′ Zaccagni). CT Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt (75′ Aasgaard), Berge, Berg (64′ Thorsby), Nusa; Sorloth (75′ Bonb), Haaland (Strand Larsen). CT Solbakken.
Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez