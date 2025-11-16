Lewandowski al posto di Vlahovic: hanno chiuso per il bomber

Il polacco è uno dei principali giocatori europei col contratto in scadenza e fa gola a tantissime società, anche in Italia

I calciatori svincolati in queste ultime stagioni stanno acquisendo sempre più fascino e importanza anche per i top club. È un mercato quasi parallelo, che dura tutto l’anno e che porta spesso anche a tensioni all’interno di una stagione. Ma ormai è praticamente normalità. Anche in Serie A ce ne sono parecchi soprattutto in scadenza 2026 e quindi tra un paio di mesi disponibili a firmare a zero per la prossima annata. A Roma Dybala e Pellegrini sono i più in vista, alla Lazio c’è Mario Gila.

Nell’Inter c’è Mkhitaryan, oltre a mezza difesa portiere compreso. E ancora Maignan al Milan, ovviamente Vlahovic alla Juventus. Insomma, ci sarà da lavorare per i direttori sportivi come per gli agenti. In Italia ma ovviamente pure all’estero. In particolare in Spagna c’è l’argomento Lewandowski a tenere banco, in quanto il suo contratto col Barcellona scadrà proprio nei prossimi mesi e negli ultimi giorni è stato accostato addirittura al Milan. Ai nostri followers sui X abbiamo chiesto quale sarebbe il miglior colpo a parametro zero per le big della nostra Serie A e il polacco in rossonero ha stravinto a dir poco. A Lewandowski alla corte di Allegri sono andate il 50% delle preferenze.

Lewandowski-Milan convince tutti: “A breve deciderò il mio futuro”

In seconda battuta, staccato di parecchio con il 26,5%, la possibilità che Mike Maignan vesta la maglia della Juventus, al posto di Di Gregorio che alterna prestazioni pazzesche ad altre meno affidabili. Solamente terzo invece il binomio Vlahovic-Inter, con appena il 20,6%. Incide sicuramente l’abbondanza in attacco dei nerazzurri e le prestazioni importanti anche di Pio Esposito e Bonny. Il serbo, tra l’altro, da tempo è anche nei pensieri del Milan. Chiude Pellegrini-Napoli con poco meno del 3%.

In queste ore Lewandowski ha parlato del suo futuro: “Sono tranquillo, non so ancora dove sarò o cosa vorrò tra qualche mese, ma a breve sarò pronto per decidere quale strada prendere e valutare quali saranno le mie opzioni”. Sul piatto può esserci anche quella del Milan, anche se l’intenzione del polacco ad ora resta di continuare al Barcellona fino a fine stagione.