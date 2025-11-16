Inter, allarme Calhanoglu prima del derby: i tempi di recupero

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del regista, alle prese con un problema fisico

In programma tra una settimana, la sfida tra Inter e Milan potrebbe rappresentare un autentico turning point sia per i nerazzurri che per i rossoneri, a caccia di conferme importanti con cui irrobustire le proprie certezze.

Galvanizzati dal filotto di risultati utili consecutivi – eccezion fatta per lo scivolone sul campo del Napoli – gli uomini di Chivu vogliono lanciare un altro segnale importante. In casa Inter, però, a tenere banco in queste ore sono soprattutto le condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista è stato escluso dai convocati in vista del match contro la Spagna e farà immediatamente ritorno a Milano. Come ha spiegato la Federcalcio turca con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il motivo dell’assenza di Calhanoglu è da ricondurre ad un infortunio al polso con cui è stato costretto a fare i conti dal match con la Bulgaria.

Inter, problema al polso per Calhanoglu: ecco cosa filtra

Nell’aria ormai da diverse settimane, la decisione ha assunto i crismi dell’ufficialità proprio in questi istanti. La scelta di Montella, chiaramente, è da ricondurre anche alla volontà di non forzare i tempi in vista del play-off che vedrà impegnata proprio la Nazionale turca.

Ad ogni modo non trapelano particolari allarmismi in vista del derby: a meno di novità di un certo tipo, Calhanoglu dovrebbe stringere i denti e riuscire a guidare in cabina di regia una squadra che sta beneficiando anche dei suoi gol (ben cinque in un inizio di stagione decisamente impattante).

Contro la sua ex squadra, il centrocampista avrà poi stimoli in più per mettersi in mostra e ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista.