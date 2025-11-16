Atalanta
Finale Atp Finals, sfida Sinner-Alcaraz a suon di milioni: montepremi da urlo

Il match tra i due tennisti più forti del circus raggiunge vette importanti

L’ultimo atto di una sfida che sta appassionando milioni e milioni di tifosi. Manca sempre meno all’inizio della sfida valida per le Atp Finals di Torino che metterà ancora una volta uno contro l’altro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero due e numero del mondo.

Sinner ed Alcaraz abbracciati
Finale Atp Finals, sfida Sinner-Alcaraz a suon di milioni: montepremi da urlo

Senza aver perso neanche una partita nel corso torneo, i due tennisti cercheranno di chiudere nel migliore dei modi una stagione decisamente positiva per entrambe. Ad essere in palio, però, non sono soltanto punti comunque importanti ma anche un montepremi decisamente invitante.

Le cifre del resto sono eloquenti. Al vincitore andranno 5,07 milioni di dollari (circa 4,4 milioni di euro); lo sconfitto si dovrà “accontentare” di 2,4 milioni di dollari, poco male.

A ciò bisogna aggiungere anche un altro dato: protagonisti di un testo a testa vibrante calamitato soprattutto dalle finali dei grandi Slam, chi la spunterà aggiungerà anche 500 punti al proprio personale bagaglio in classifica. Insomma, sfida stellare sotto tanti punti di vista: che le danze abbiano inizio.

